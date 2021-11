Rok po debiucie Radeony i GeForce RTX są dwa razy droższe, niż powinny być

Choć wszystko wskazuje na to, że kryzys na rynku karta graficznych za nami, wcale nie jest wesoło.

Rok temu na rynek weszły do sprzedaży karty Radeon RX 6000, czyli rodzina rywalizująca z RTX 30. Jednak wszystkie modele z jednej i drugiej serii cechowały przede wszystkim bardzo wysokie ceny, przekraczające znacznie referencyjne. Choć zdarzały się momenty, w których spadały one nieco, to jednak tylko po to, aby znowu skoczyć w górę. Na stronach PC World śledzimy ceny kart RTX 3070 Ti oraz 3080 Ti. Wczorajszy przegląd pokazał wzrost kosztów poszczególnych modeli o kilkaset złotych. Ale Polska nie jest globalnym wyjątkiem.

W Europie ceny układów RTX 30 są zazwyczaj o 95% większe od referencyjnych. Dobrym przykładem RTX 3080, którego cena referencyjna to 719 euro, ale na terenie Unii Europejskiej nie można jej kupić poniżej 1500 euro! Jak pokazuje to poniższe zestawienie zmian cen w Niemczech, na początku maja układy RTX 30 kosztowały ponad 300% więcej, niż ceny referencyjne - a w sierpniu 150%.

Nieco lepiej było na eBayu, gdzie ceny kart były "tylko" 130% wyższe. Dotyczy to zarówno układów RTX 30, jak i Radeon RX. Jak pokazuje powyższe zestawienie, spadek cen graficznych był związany ze spadkiem wartości Ethereum. Potem jednak ceny znowu zaczęły piąć się w górę, a jakby nie było - opaść do wartości nominalnej nie chcą. Dlatego jeśli marzy Ci się nowa karta graficzna, warto śledzić atrakcyjne okazje i przeceny na Black Week.

