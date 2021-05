Rok z NASA. Największe sukcesy agencji w 2021 roku

Tlen na Marsie, rozwiązanie zagadki powstania Układu Słonecznego i następca Teleskopu Hubble'a. Czym jeszcze zaskoczy nas NASA w 2021?

Luty - misja Perseverance Rover. Łazik znalazł na Marsie dziwne skały.

Perseverance Rover wylądował na Marsie w lutym. Do tej pory NASA skupiała się na jego małym towarzyszu, czyli helikopterze Ingenuity. Teraz agencja poinformowała, że maszyna natrafiła na ciekawe skały, które naukowcy chcą lepiej zbadać. Jeśli skały mają pochodzenie wulkaniczne, to będzie je można wykorzystać w roli zegarów geologicznych.

Kwiecień - udało się wytworzyć tlen z marsjańskiej atmosfery.

Zaledwie kilkadziesiąt godzin po historycznym locie marsjańskiego helikoptera NASA ogłosiło kolejny sukces związany z misją łazika Perseverance. Eksperymentu dokonało specjalne urządzenie wielkości tostera MOXIE, które w dużym skrócie działa jak drzewo - "wdycha" dwutlenek węgla i "wydycha" tlen. Udany eksperyment z wykorzystaniem MOXIE przeciera tym samym szlak dla stałej obecności człowieka na Marsie, poniważ takie urządzenie ma w przyszłości pozwolić na produkcję tlenu bezpośrednio na powierzchni planety. Urządzenie wytworzyło ok. 5 g tlenu, co wystarczyłoby na około 10 min powietrza dla jednego astronauty. Jest to jednak zaledwie model demonstracyjny, który miał pokazać, że taki eksperyment jest w ogóle możliwy. W sumie MOXIE wytworzy tlen jeszcze dziewięć razy, a NASA będzie testować próbki w różnych warunkach atmosferycznych i konfiguracjach, aby uzyskać jak najwięcej informacji, które w przyszłości posłużą do budowy końcowej wersji tego urządzenia.

Maj - sonda OSIRIS-REx pobrała próbki z asteroidy Bennu.

Jescze nie jest to odkrycie, ale wcześniej pobrać próbki astoroidy udawało się tylko Japończykom z agencji JAXA, więc dla NASA jest to duże osiągnięcie. Agencja już uruchomiła silniki OSIRIS-REx, które skierują sondę w stronę Ziemi. Podróż potrwa ponad dwa lata, statek ma przylecieć we wrześniu 2023 roku. Potem zrzuci próbki w specjalnym pojemniku, które spadną na powierzchnię gdzieś w stanie Utah, a następnie zostaną zabrane do laboratorium.

Co jeszcze czeka nas w 2021 roku?

Lipiec - druga próba statku CST-100 Starliner

Jak już może wiecie, NASA przyznała kontrakt na budowę statków kosmicznych mających wozić astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną dla dwóch firm. SpaceX wywiązał się z tego zadania wzorowo i jego Dragon ma już za sobą parę lotów, z kolei Starliner od koncernu Boeing dopiero czeka na swój załogowy lot na orbitę. W grudniu 2019 r. statek przeszedł nieudaną próbę zadokowania do ISS (bez ludzi na pokładzie) i sporo wskazuje na to, że w lipcu Boeing spróbuje ponownie dokonać tej sztuki. Jeśli to się uda, niewykluczone, że firma przeprowadzi pierwszy załogowy lot tej maszyny.

Październik - NASA rozpoczyna misję sondy Lucy.

Sonda wybierze się w 12-letnią podróż do tzw. Planetoid Trojańskich dzielących orbitę z Jowiszem. NASA liczy, że dane zebrane przez sondę "zrewolucjonizują naszą wiedzę o tworzeniu się planet oraz formowaniu się Układu Słonecznego", możliwe też, że pozwolą ustalić źródła materii organicznej na Ziemi i to, jak wyglądał Układ Słoneczny na początku swojej historii.

31 października NASA umieści na orbicie Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, mający być następcą Teleskopu Hubble'a. Prace nad teleskopem, który zajmie się obserwacją wczesnego wszechświata i może pochwalić się ogromnym, 6,5-metrowym lustrem pokrytym złotem, trwają od 1996 r. Co ciekawe, budżet teleskopu szacowano wstępnie na 500 mln dolarów, dziś wiemy już, że całkowity koszt tego programu wyniesie ponad 10 mld dolarów!

Listopad - rozpoczęcie misji Double Asteroid Redirection Test (DART).

W listopadzie NASA rozpocznie niezwykłą misję rodem z hollywoodzkich filmów science-fiction. Celem misji DART jest zmiana trajektorii lotu asteroidy, co może się przydać, jeśli w przyszłości ludzkość będzie musiała bronić się przed uderzeniem takiego obiektu w naszą planetę. NASA wybrała sobie na cel asteroidę Dimorphos o rozmiarach Wielkiej Piramidy Cheopsa, w którą uderzy specjalnie zaprojektowana sonda, próbując w ten sposób zmienić jej orbitę.

Listopad - księżycowy lot rakiety Space Launch System

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec 2021 r. NASA rozpocznie pierwszy etap programu Artemis, którego celem jest powrót amerykańskich astronautów na Księżyc. W ramach misji Artemis 1 ogromna rakieta Amerykanów - Space Launch System - dokona przelotu wokół Księżyca, przenosząc na pokładzie statek kosmiczny Orion, którym w przyszłości mamy latać na Srebrny Glob. Aktualnie mówi się, że NASA planuje ten lot na listopad, natomiast nie jest wykluczone, że misja odbędzie się dopiero w 2022 r.

Polecamy:

NASA 2021 – niesamowite zdjęcie „Morza wydm” z Marsa

Źródło: komputerswiat.pl