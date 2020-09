RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition za darmo w Epic Games

Już dzisiaj Epic Games Store udostępni nowe gry za darmo. Warto skorzystać z ostatnich chwil poprzedniej promocji, gdzie do pobrania jest Watch Dogs 2, FM2020, czy Stick It To The Man.

Epic Games Store nie przestaje zaskakiwać i udostępnia kolejne gry do pobrania za darmo. Do godziny 17 można pobrać jeszcze Watch Dogs 2, Football Manager 2020 i Stick It to The Man. Wszystkie te gry można przypisać do swojego konta na zawsze, bez żadnych opłat. Wystarczy tylko utworzyć konto na Epic Games Store i wyszukać interesujący nas tytuł. Od wtedy produkcja jest na stałe dla nas dostępna.

W przypadku tej promocji wiemy na pewno tylko o Roller Coaster Tycoon 3: Complete Edition, jednak niewykluczone, że dojdą do tego jeszcze inne tytuły. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, to o godzinie 17 prawdopodobnie się o tym dowiemy. Do tego momentu można pokusić się o wykorzystanie ostatnich chwil promocji i pobrać jedną z gier z poprzedniej oferty.

O Football Managerze oraz Watch Dogs 2 pisaliśmy ostatnio tutaj.