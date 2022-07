Rollerdrome - już graliśmy. Czy to gra dla każdego?

Mieliśmy okazję zagrać w nadchodzącą produkcję twórców OlliOlli World, czyli studia Roll7. Jak w akcji sprawdza się Rollerdrome?

Spis treści

Rollerdrome jest czymś nowym na rynku gier i widać to już na pierwszy rzut oka. Jest to strzelanka TPP, w której poruszamy się na rolkach, a amunicję do broni zbieramy wykonując przeróżne triki. Spędziłem z tą produkcją kilka godzin i mogę śmiało stwierdzić, że nie jest to tytuł dla każdego. Na pewno znajdzie jednak swoich entuzjastów.

Pierwszy efekt WOW szybko znika

Po pierwszym uruchomieniu Rollerdrome byłem bardzo zaintrygowany tym, co mnie czeka w tej grze. Jestem wielkim fanem podobnej, komiksowej stylistyki i dynamicznych gier. Kiedy zobaczyłem w akcji główną bohaterkę, moim pierwszym skojarzeniem było to, że w innym wymiarze mogłaby to być córka Lary Croft i Agenta 47. Pierwsze dwa etapy przyniosły mi wiele emocji, jednak idąc dalej, nie czułem już tej pierwotnej ekscytacji. Fakt, dostajemy nowe bronie i możliwości. Co więcej, na naszej drodze stają nowi rodzaje przeciwników. Dla mnie to jednak nieco za mało. Powiem szczerze, że dłuższa rozgrywka w Rollerdrome mnie nieco nużyła i nawet w odróżnieniu od OlliOlli World nie miałem wielkiego parcia na śrubowanie kolejnych rekordów i wykonywanie jak największej liczby wyzwań. Wiem jednak, że tego typu rozgrywka może znaleźć swoich entuzjastów.

Zobacz również:

Rollerdrome (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Rollerdrome - z czym to się je?

Akcję w Rollerdrome obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Wcielamy się tutaj w postać młodej dziewczyny, która bierze udział w tytułowym wyzwaniu. Jeżdżąc na rolkach naszym zadaniem jest pokonanie wszystkich wrogów, którzy na arenach pojawiają się falami. Ciekawym rozwiązaniem jest także zbieranie amunicji. Spodziewałem się, że będzie ona porozrzucana na mapie, jednak stan magazynka zapełniamy wykonując triki na rampach i skoczniach. Z kolei poziom zdrowia podnosimy dzięki kryształkom wypadającym z pokonanych przeciwników. Muszę także przyznać, że same zabójstwa wyglądają bardzo widowiskowo, szczególnie, kiedy przeskakujemy nad nim na rampie i w zwolnionym tempie pakujemy w nieszczęśnika cały magazynek.

Rollerdrome (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Same areny także są bardzo zróżnicowane. Od pierwszej, która jest zlokalizowana na typowej hali przenosimy się na gorące i wręcz pustynne tereny. Znajdziemy tutaj także coś w stylu ośrodka badawczego oraz supermarketu. Miejsca do których mieliśmy dostęp są średniej wielkości. Ciężko się na nich zgubić, ale nie wywierają także efektu klaustrofobii. Na kilka słów zasługują także przeciwnicy. Na swojej drodze spotkamy antagonistów szarżujących na nas z kijami baseballowymi, snajperów, strzelców czy mocno opancerzonych tanków, którzy wysyłają w naszą stronę serie z wyrzutni rakiet lub rozrzucają wokół miny.

Rollerdrome (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Rollerdrome - dla kogo to jest gra?

Rollerdrome jest grą specyficzną, która na pewno nie przypadnie do gustu wszystkim. Ja zapewne jeszcze wrócę do tego tytułu w okolicach premiery, aby sprawdzić, jak wyglądają dalsze etapy. Na pewno jednak nie będą to długie posiedzenia. W moim przypadku jest to gra, która świetnie sprawdza się w momentach, kiedy mamy chwilę czasu i chcemy się rozerwać przy dynamicznej grze dającej dużo emocji (niestety tylko na krótką metę). W moim przypadku kluczem do sukcesu są krótkie sesje spędzone z tą produkcją. Rollerdrome mi się podoba i gra ma ogromny potencjał. Nie jest jednak w stanie przyciągnąć mnie na dłużej. Warto jednak dać jej szansę, bo możecie z tym tytułem spędzić długie godziny, które pozostawią po sobie uśmiech na twarzy i wielką satysfakcję po pobiciu kolejnego rekordu.