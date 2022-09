Rosja chce zniszczyć satelity Starlink?

Rosjanie zagrozili zniszczeniem satelitarnego systemu Starlink. Powodem tych gróźb ma być korzystanie z niego przez ukraińską armię.

Na spotkaniu grupy roboczej ONZ zajmującej się walką z zagrożeniami kosmicznymi przedstawiciel Rosji Konstantin Woroncow zagroził zniszczeniem należącego do firmy SpaceX systemu Starlink, który służy do świadczenia usług dostępu do internetu drogą satelitarną. System docelowo ma składać się z 12 000 satelitów i mieć zasięg globalny.

Woroncow – który podobno jest byłym zastępcą dyrektora Departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji – nie podał nazwy SpaceX ani Starlink, ale miał powiedzieć, że Rosji nie podoba się wykorzystywanie do działań wojennych cywilnych obiektów w kosmosie.

– Chcielibyśmy podkreślić niezwykle niebezpieczny trend, który wykracza poza nieszkodliwe wykorzystanie technologii kosmicznych i ujawnił się podczas wydarzeń na Ukrainie; mamy na myśli wykorzystywanie przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników elementów kosmicznej infrastruktury cywilnej, w tym komercyjnej, do celów wojskowych.

– Wygląda na to, że „nasi koledzy” nie zdają sobie sprawy, że takie działania w rzeczywistości stanowią pośrednie zaangażowanie w konflikt zbrojny; infrastruktura cywilna może stać się uzasadnionym celem odwetu – pogroził Woroncow.

– To prowokacyjne korzystanie z satelitów cywilnych jest bezprawne na mocy Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, który przewiduje wyłącznie pokojowe wykorzystanie tej przestrzeni i musi być zdecydowanie potępione przez społeczność międzynarodową – dodał.

Na rosyjskie oświadczenie zwrócił uwagę szef SpaceX, Elon Musk. – Starlink jest przeznaczony wyłącznie do pokojowego użytku – napisał Musk na Twitterze.

SpaceX dostarczył na Ukrainę kilkanaście tysięcy zestawów Starlink, aby zapewnić w tym kraju dostęp do internetu podczas wojny z Rosją. System zapewnia szybkie łącze szerokopasmowe w wielu obiektach cywilnych w całym kraju, w tym szpitali, domów, mieszkań i firm.

Chiny też chciałyby zniszczyć Starlinka?

Nie wiadomo, jak poważnie Rosja podchodzi do ataku na Starlink i czy ma środki do zniszczenia tego systemu. W listopadzie 2021 roku Kreml przetestował rakietę antysatelitarną, która zniszczyła nieużywanego satelitę, a tysiące jego fragmentów stworzyły później zagrożenie na orbicie. W odpowiedzi Stany Zjednoczone potępiły Rosję za ten test, mówiąc, że kraj ten stwarza w przestrzeni kosmicznej zagrożenie dla wszystkich. Od tego czasu satelity Starlink musiały wielokrotnie unikać zderzeń z kosmicznymi śmieciami.

Możliwe też, że Kreml próbował włamać się do systemu Starlink. USA i ich sojusznicy oskarżyli rosyjski rząd o przeprowadzenie w lutym cyberataku, który tymczasowo zablokował usługi internetowe konkurencyjnego dla Starlinka dostawcy satelitarnego Viasat.

Sojusznik Rosji, Chiny, również ma obawy dotyczące Starlinka. W kwietniu grupa chińskich badaczy powiązanych z przemysłem obronnym wezwała chiński rząd do opracowania sposobów na zakłócenie i zniszczenie systemu Starlink.

Źródło: PC Mag