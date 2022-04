Rosja ma problemy z czipami do kart płatniczych. Chiny pomogą?

Globalne sankcje na Rosję poskutkowały problemami banków. Jednym z nich jest brak odpowiednich czipów do produkcji kart płatniczych.

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę wiele globalnych firm wstrzymało dostawy i operacje na terytorium agresora. W przypadku bankowości nastąpiło odcięcie systemu SWIFT, a także obsługi kart płatniczych Visa, MasterCard czy American Express. Rosyjski bank państwowy Mir wprowadził własny system płatniczy już w 2017 roku. Obejmuje on również karty, jednak na skutek sankcji brakuje czipów do ich produkcji, zaś wspomniany brak obsługi globalnych sprawił, że Rosjanie zaczęli masowo wyrabiać karty Mir.

Jak podaje agencja Reuters, Mir chciał zlecić produkcję czipów firmom z południowo-wschodniej Azji, jednak powracająca pandemia COVID-19 przerwała tam ponownie łańcuchy produkcyjne i dostaw nie będzie. Jedyną nadzieją dla Mira i Rosjan pozostają Chiny. Dwóch producentów miroczipów wyraziło zainteresowanie produkcją podzespołów dla banku i podobno rozmowy są już na bardzo zaawansowanym etapie. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, problem płatności krajowych w Rosji zostanie częściowo rozwiązany. Nie byłaby to pierwsza pomoc Chin - główne rosyjskie banki nawiązały współpracę z chińskim dostawcą usług płatniczych UnionPay. Może to, niestety, osłabić nakładane przez zachód sankcje.

Zobacz również:

Źródło: PC Mag