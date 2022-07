Rosja nakłada karę na Google. I może tylko pomarzyć o jej zapłaceniu

Powodem nałożenia kary jest przede wszystkim nazywanie wojny wojną, a nie "specjalną operacją wojskową".

Google otrzymało karę w wysokości 370 mln dolarów od rosyjskiego urzędu Roskomnadzor, który nadzoruje środki masowego przekazu. Mówiąc dosadniej - jest to tamtejszy ośrodek cenzury. Ponieważ według kremlowskiej propagandy na Ukrainie nie trwa wojna, ale odbywa się "specjalna operacja wojskowa", pierwszym zarzutem jest rozpowszechnianie fałszywych informacji na ten temat. Kolejne zarzuty dotyczą:

dyskredytowania sił wojskowych Federacji Rosyjskiej;

promowanie ekstremizmu i terroryzmu;

promowanie treści szkodliwych dla nieletnich;

zachęcanie do udziału w nieautoryzowanych masowych akcjach.

Bardziej po ludzku można wyjaśnić to następująco: Kremlowi nie podoba się nazywanie rzeczy po imieniu, informowanie o porażkach wojsk rosyjskich, pokazywanie zniszczeń dokonywanych przez nie w Ukrainie oraz informowanie o antywojennych protestach w samej Federacji. Jak widać Roskomnadzor zirytowało, że ktoś śmie pokazywać informacje niezgodne z propagandą. A co na to Google?

Póki co nie mamy oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ale nie sądzę, żeby wzięło na poważnie karę. A nawet, gdyby chciało ją zapłacić, to i tak nie byłoby w stanie. I to nie dlatego, że brak mu środków - po prostu sankcje na Rosję obejmują m.in. blokadę większości transferów do tego kraju. Google miało co prawda swoje konta w rosyjskich bankach, ale krótko po wszczęciu wojny zostały one zamrożone i firma nie była w stanie płacić nawet lokalnym pracownikom. Z tej okazji w czerwcu b.r. Google wypełniło deklarację bankructwa.

Nie jest to pierwsza kara nałożona przez urząd na giganta IT. W grudniu 2021 roku mandat wyniósł 110 milionów dolarów i był wystawiony za publikowanie treści zakazanych w Rosji, w kwietniu było to "tylko" 170 tys. dolarów za "rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat ilości zabitych rosyjskich żołnierzy na Ukrainie". Oczywiście Google nie zapłaciło. Najnowszej kary również nie zapłaci.

Źródło: Bleeping Computer, PC Mag