Rosja zaczyna produkować swoje własne, "bezpieczne" płyty główne B450

Na czym polega to bezpieczeństwo i czym różnią się od standardowych B450?

Rosja - podobnie jak Chiny - stawia od dawna na bezpieczeństwo. Jest to bezpieczeństwo związane przede wszystkim z kontrolowaniem krajowych użytkowników, jednak obejmuje również zabezpieczenia antywłamaniowe maszyn pracujących dla władzy. W tym celu już wprowadziła na rynek swoje zmodyfikowane procesory Ryzen, a teraz dołączą do nich płyty główne B450.

W ubiegłym tygodniu dwie rosyjskie firmy - GS Group i Philax - ogłosiły partnerstwo w celu wyprodukowania "co najmniej" 40 tysięcy płyt głównych oraz 50 tysięcy monitorów. O ile te drugie są jeszcze w fazie projektowania, to płyty główne już są gotowe - przeszły wszystkie wymagane testy oraz uzyskały certyfikat zezwalający na używanie ich w placówkach rządowych. Dosłownie na dniach trafią do przedsprzedaży dla zwykłych konsumentów.

Rosyjska płyta główna oparta jest na chipsecie AMD B450 i ma ten sam design, co Micro-ATX Asrock B450M Pro4. Ponieważ ma służyć do pracy, nie znajdziemy tu żadnych estetyczno-growych dodatków. Są co prawda sloty M.2, ale na liście wspieranego sprzętu nie widnieją takie urządzenia. Sprawdzi się natomiast na niej każdy procesor z rodziny Ryzen 2000, 3000 i 5000, można umieścić do czterech kości pamięci 3200 MHz, mamy także dwa złącza PCIe 3.0 x16. Jak czytamy w informacji prasowej, płyta ma spełniać "wszystkie potrzeby przeciętnego użytkownika".

Na tym jeszcze nie koniec planów Rosji na polu podzespołów. Wspomniane firmy planują kolejne płyty, procesory, a także wyświetlacze dotykowe.

