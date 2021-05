Router Huawei WiFi AX3 z WiFi 6 dostępny w nowej cenie 299 zł

Huawei WiFi AX3 Quad Core, router opracowany z myślą o gospodarstwach domowych lub domowych biurach, w których do internetu podłączonych jest wiele urządzeń, jest od dzisiaj dostępny w nowej cenie 299 zł. Router obsługuje standard WiFi 6, zapewniający stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą nawet do 3000 Mb/s. Router może uczynić pracę i naukę zdalną bardziej wydajną i komfortową, co jest szczególnie istotne podczas spotkań wideo czy w trakcie pobierania ciężkich plików.

Router Huawei WiFi AX3 w nowej cenie można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Neonet i x-kom. Oferta może różnić się w zależności od partnerów, szczegóły dostępne są w sklepach. Cztery rdzenie i dwa wzmacniacze Huawei WiFi AX3 Quad Core opiera swoje działanie o czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 Ghz oraz dwa wzmacniacze o częstotliwości 5 GHz. Router zapewnia transfer danych sięgający nawet 3000 Mb/s. Dodatkowo router WiFi AX3 obsługuje autorską technologię Huawei – WiFi 6 Plus. Po podłączeniu do sieci urządzeń Huawei, obsługujących łączność WiFi 6, router AX3 zapewnia sygnał mocniejszy o 6 dB, w porównaniu do innych routerów WiFi 6. Router obniża też o 60% poziom zakłóceń i opóźnień transferu danych, nawet gdy urządzenie znajduje się za ścianą. Jest to istotne w przypadku prowadzenia małego biura w domu, podczas spotkań wideo czy przesyłania ciężkich plików. Obsługa wielu połączeń Router WiFi AX3 korzysta z technologii OFDMA, która pozwala na równoczesne podłączenie do sieci aż szesnastu smartfonów, tabletów czy laptopów pracujących w paśmie 5 GHz. Dzięki temu, ze stabilnego i szybkiego połączenia mogą korzystać równocześnie wszyscy domownicy, wykorzystujący sprzęt do pracy biurowej, jak i rozrywki. Wygodne i szybkie włączanie do sieci Konfiguracja routera jest bardzo prosta i można ją przeprowadzić na dwa sposoby: poprzez interfejs WWW w przeglądarce albo korzystając z dedykowanej aplikacji Huawei AI Life. Huawei WiFi AX3 w wersji czterordzeniowej zapewnia również obsługę Huawei Share. Użytkownicy smartfona z Androidem z włączoną funkcją NFC, znajdujący się w polu działania NFC routera, mogą łączyć się bezpośrednio z siecią WiFi bez konieczności podawania hasła. To szczególnie praktyczne m.in. w restauracjach lub hotelach, gdzie goście nie muszą wprowadzać samodzielnie hasła dostępu. Obsługa sieci typu mesh Router Huawei WiFi AX3 obsługuje sieci bezprzewodowe, przewodowe i hybrydowe. Po podłączeniu kilku routerów są one automatycznie grupowane pod jedną nazwą, a łączność jest nawiązywana automatycznie, tak aby zapewnić optymalną jakość połączenia w danym pomieszczeniu. WiFi AX3 można również łączyć się ze starszymi routerami Huawei, aby rozszerzyć zasięg sieci w domu. Trzy tryby zasilania Router Huawei WiFi AX3 oferuje trzy różne tryby zasilania: ściana, standard oraz uśpienie. Pierwszy tryb – generujący najwyższe zużycie energii – polecany jest w sytuacji, gdy podłączone do internetu urządzenia znajdują się dalej i oddzielone są dodatkowymi barierami. Ostatni tryb może być wykorzystany, gdy chwilowo internet nie jest potrzebny. Specjalna funkcja WiFi Timer pozwala wyłączyć sieć np. podczas pracy poza domem albo nocą. Router Huawei WiFi AX3 dostępny jest również w sprzedaży w wersji z dwurdzeniowym procesorem.