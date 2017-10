Rower elektryczny - czy warto go kupić?

Rower elektryczny jest dostępny w sprzedaży już od kilku ładnych lat, jednak nie cieszy się nawet ułamkiem popularności, jaką mają "klasyczne" rowery. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są wady i zalety roweru elektrycznego? Czy warto pomyśleć o jego kupnie? Wyjaśniamy.

Rower elektryczny - historia

Chociaż praktycznie rower elektryczny znajduje się w powszechnej sprzedaży od kilkunastu lat, to pierwsze prototypy, które można śmiało określić jako przodków współczesnych rozwiązań, powstały już w XIX wieku! Najbardziej znanym jest projekt Ogdena Boltona Juniora z 1895 roku - opatentowany przez niego rower posiadał silnik elektryczny umieszczony w piaście. Inne ciekawe rozwiązanie zaproponował dwa lata później O. W. Libbey. Skonstruowany przez niego rower z napędem elektrycznym posługiwał się dwoma silnikami - na płaskim terenie działała tylko jeden z nich, a gdy pojawiały wzniesienia, uruchamiany był drugi - można by określić to jako przerzutkę elektryczną. Niestety, wszystkie te rowery elektryczne nie cieszyły się zainteresowaniem i rozwój na tym obszarze zatrzymał się na kilkadziesiąt lat. Dopiero w 1946 roku Jesse D. Tucker złożył patent na silnik z wewnętrzną zębatką i ze zdolnością do wolnobiegu, co wykorzystywane jest w dzisiejszych modelach, a w 1969 roku A. Wood Jr skorzystał z opatentowanego w 1899 roku pomysłu na dysk tarcia, w którym wykorzystywane są kółka pasowe, spoczywające na górnej powierzchni tylnego koła i wmontował go do systemu składającego z 4 różnych silników. Od tego czasu pracowano głównie nad silnikiem, potem dodano do roweru elektrycznego akumulator, a w końcu, współcześnie, sterowanie komputerowe.

Grafika z wniosku patentowego Ogdena Boltona Jr.

Rower elektryczny - jak to właściwie działa?

Rower z napędem elektrycznym posiada akumulator zasilający zamontowany silnik o mocy do 250 W. Silnik w rowerze nie ma za zadanie zastępować człowieka, a jedynie ułatwić mu pedałowanie, czyli wspomagać podczas jazdy na różnych trasach. Rowery wyposażone w czujnik momentu obrotowego zwiększają moc w silniku, gdy rowerzysta napotyka większe opory, np. strome zbocze. Wyposażony jest w czujnik, który powoduje automatyczne wyłączenie silnika, gdy przestaje się pedałować lub osiąga prędkość powyżej 25 km/h. W nowelizacji prawa o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 roku, rower z silnikiem został zdefiniowany następująco:

Pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h

W świetle przepisów, rower z silnikiem o mocy powyżej 250 W zalicza się już do motorowerów i wymaga rejestracji, a osoba używająca takiego modelu nie może korzystać z dróg dla rowerów.

Stosowany w rowerach elektrycznych akumulator można wyjmować, co jest niezbędne, aby go naładować. W tym celu potrzebna podpiąć go do źródła prądu, którym może być dowolne gniazdko elektryczne w domu, garażu czy gdziekolwiek indziej. Czas ładowania ściśle zależy od modelu akumulatora i waha się nawet od 45 minut do 10 godzin. Podobnie rzecz się ma z wydajnością - najsłabsze, w pełni naładowane modele pozwalają na pokonanie 30 kilometrów ze wspomaganiem, najlepsze - nawet i 120 km.

Oprócz akumulatora i silnika trzecim istotnym elementem, jaki posiada rower elektryczny, jest kontroler współpracujący z czujnikiem ruchu. Czujnik rejestruje szybkość obrotów korby, a dane przesyła do kontrolera, który na tej podstawie decyduje o włączeniu lub wyłączeniu silnika.

Rowery elektryczne - wady i zalety

Rowery elektryczne, podobnie jak i wszystkie inne pojazdy, mają swoje wady oraz niewątpliwe zalety.

Zalety roweru elektrycznego:

Elektryczny rower doskonale nadaje się na środek transportu w większych miastach, gdzie kierowcy każdego dnia spędzają mnóstwo czasu w korkach.

doskonale nadaje się na środek transportu w większych miastach, gdzie kierowcy każdego dnia spędzają mnóstwo czasu w korkach. Wspomaganie przez silnik pozwala na oszczędzenie sił zarówno w mieście, jak i poza nim, można więc pokonywać większe dystanse bez zmęczenia.

Wychodzi w eksploatacji znacznie taniej niż pojazdy spalinowe.

Do naładowania akumulatora nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu

Rowery SHIMANO STEPS (mat. prasowe)

Wady roweru elektrycznego:

Waga - silnik, akumulator oraz dodatkowy osprzęt sprawiają, że tego typu rower jest przynajmniej 5-6 kg cięższy od klasycznego odpowiednika. Przeciętna waga roweru elektrycznego wynosi ok. 22 kg. Dla osób, które po jeździe muszą wynieść swój rower z silnikiem elektrycznym na piętro (np. do mieszkania w bloku), może mieć to istotne znaczenie.

na piętro (np. do mieszkania w bloku), może mieć to istotne znaczenie. Należy pamiętać o regularnym ładowaniu akumulatora

Akumulator ma on ograniczoną żywotność, wyrażaną w określonej liczbie cykli ładowań. Ponadto w miarę eksploatacji obniża się jego wydajność. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, także rower elektryczny jest podatny na zimno - w niższych temperaturach akumulator będzie się szybciej rozładowywał. Nie należy jednak zniechęcać się i myśleć, że nowy potrzebny będzie co miesiąc czy raz na kwartał. Przeciętny akumulator zniesie spokojnie kilkaset ładowań, zanim zacznie powoli obniżać swoją wydajność.

jest podatny na zimno - w niższych temperaturach akumulator będzie się szybciej rozładowywał. Nie należy jednak zniechęcać się i myśleć, że nowy potrzebny będzie co miesiąc czy raz na kwartał. Przeciętny akumulator zniesie spokojnie kilkaset ładowań, zanim zacznie powoli obniżać swoją wydajność. Cena - rower elektryczny jest znacznie droższy niż zwykły. Jeśli kupuje się nowy model, wówczas wydatek na pewno przekroczy 1000 PLN

Rower elektryczny - nowy czy używany?

Rowery elektryczne ceny mają różne, a uzależnione są one od producenta, rodzaju silnika, akumulatora oraz dodatkowych gadżetów dołączonych do danego modelu. Dlatego rozstrzał cenowy jest ogromny i sięga od 1500 do nawet kilkudziesięciu tysięcy PLN. Za "niższą półkę cenową" uznaje się rowery w cenie do 2 tysięcy złotych, "średniaki" to wydatek od 2 do 5 tysięcy. Zdaniem wielu ekspertów na solidny rower ze średniej półki cenowej wypada przygotować 3,5 tysiąca złotych. Jeśli nie masz jeszcze zaufania do rowerów elektrycznych i dopiero chcesz wypróbować, jak sprawują się w codziennym użytkowaniu, a równocześnie nie możesz lub nie chcesz płacić takich kwot, pozostają do wyboru rowery elektryczne używane. Sprzedawane są przez właścicieli w cenach nawet kilka tysięcy złoty mniejszych niż nowe, jednak jak zawsze w takich przypadkach - im mniejsza cena, tym bardziej zużyty egzemplarz. Jeśli chcesz kupić rower elektryczny w drugim obiegu, szukaj modeli nie starszych niż 2-3 lata, sprawdź także w praktyce, czy działa silnik oraz dowiedz się od właściciela, ile razy (choćby mniej więcej) był ładowany akumulator oraz kiedy ostatnio rower był używany - jeśli miał dłuższy postój, akumulator może po prostu nie działać.

Zarówno w przypadku chęci zakupu roweru elektrycznego nowego, jak i używanego, polecamy robić to bezpośrednio w sklepie. Ze względu na wysokie ceny warto osobiście sprawdzić sprzęt przed zakupem, co oczywiście nie jest możliwe w sklepie internetowym lub na aukcji online.