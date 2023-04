Rower elektryczny polskiej marki trafia do znanej sieci - taniej się nie da

Pora na rozpoczęcie wiosennych aktywności na świeżym powietrzu. Jeśli wahasz się nad zakupem roweru elektrycznego w budżetowej wersji, do popularnego supermarketu trafił model, który może Cię zainteresować. Zwłaszcza, że obecnie jest dostępny w promocji.

E-bike stał się popularną alternatywą zarówno dla komunikacji miejskiej, jak i samochodu. Biorąc pod uwagę wzrastające koszty biletów, paliw i zakorkowanie miast - jest to dość dobre rozwiązanie. Zwłaszcza, że nowoczesne rowery elektryczne są wyposażane w coraz lepsze podzespoły, a dzięki konkurencji, mamy możliwość wybrać e-bike zgodny z naszymi oczekiwaniami. Nie tylko gdy mowa o klasie, ale również budżecie...

Rower elektryczny Goetze DC1 CTB w... Carrefour

Goetze to polska marka rowerów elektrycznych, która może pochwalić się ponad 10-letnim doświadczeniem. Miejski model DC1 został stworzony z myślą o codziennych podróżach, a także rekreacji. Umożliwia poruszanie się z wykorzystaniem 5 trybów wspomagania, co może okazywać się szczególnie pomocne podczas jazdy w centrum miasta, gdy warunki zmieniają się w mgnieniu oka. Wewnątrz znajduje się 7-biegowy napęd Shimano, a całość napędza 250-Wattowy silnik. Nad bezpieczeństwem czuwają hamulce V-Brake.

Parametry techniczne:

Rama: aluminium

Koła: 28 cali

Wyposażenie: podpórka, metalowe błotniki, mocne oświetlenie zintegrowane z baterią, dzwonek

Maksymalny dystans: do 100 km na jednym naładowaniu (w zależności od wyboru wspomagania)

Tylko teraz, Goetze DC1 kupisz w cenie 4499 zł 3999 zł. Promocja w Carrefour potrwa wyłącznie do 10 kwietnia. Warto dodać, że ten konkretny model nie jest już dostępny w sprzedaży za pośrednictwem oficjalnej strony Goetze.

W zeszłym roku na platformie Biedronka Home pojawił się model od JOBOBIKE, a zaledwie kilka tygodni temu do oferty Lidla trafiły dwie propozycje od marki Zündapp. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu elektrykami, a zwłaszcza budżetowymi modelami. Miejmy na uwadze, że podczas zakupu powinniśmy kierować się nie tylko ceną, ale również dopasowaniem, podzespołami i jakością oferowanych rozwiązań.

ESPERIA Bretagne D18

Model Bretagne to 26-calowy elektryk, który pozwoli na przebycie nawet 60-70 kilometrów na jednym cyklu naładowania. Producent zastosował 17-calową, aluminiową ramę, a 250-Wattowy silnik Shengyi umiejscowiono w tylnym kole.

SKYMASTER Energy V2 Pro D20

Energy V2 Pro cechuje się 28-calowymi oponami DURO, a w kołach zastosowano aluminiowe piasty. Nad odpowiednim bezpieczeństwem na szosie czuwają hamulce tarczowo-hydrauliczne, a na komfort jazdy wpływa m.in. amortyzator na przód marki SUNTOUR.

INDIANA E4000 D17

Oto model, który może konkurować cenowo z Goetze DC1. Wewnątrz znajduje się bezszczotkowy silnik, a także bateria od renomowanej marki Samsung o pojemności 7,8 Ah (około 45 kilometrów na jednym naładowaniu). W powyższym modelu zastosowaną stalową ramę.

LANCIA YPSILON Brio

Przedstawiamy kompaktowy, składany rower, który może być przechowywany nawet w kawalerce. Brio wyposażono w 20-calowe opony oraz 12-calową, aluminiową ramę, której złożenie zajmuje zaledwie moment. Mniejszy rozmiar wcale nie musi wiązać się z gorszymi osiągami - elektryk porusza się z prędkością do 25 km/h.

I-BIKE Snow M17

Jeśli możesz przeznaczyć na elektryka nieco większy budżet, warto zainteresować się modelem od I-BIKE. Jest on przeznaczony do nieco bardziej wymagających tras, a to dzięki zastosowaniu szerszych, 4-calowych opon Chaoyang, ulepszonej amortyzacji przedniej i nie tylko. Rower posiada akumulator o pojemności 13 Ah, tak więc pokonanie dystansów sięgających nawet 50 km nie będzie wyzwaniem.

Pamiętajmy, aby wybierać modele zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz potrzebami. Zważając na konkurencyjność ofert oraz różnorodność, każdy może znaleźć niemal idealny rower elektryczny - miejski, trekkingowy, składany, a nawet przeznaczony dla najmłodszych użytkowników. Pod uwagę należy wziąć parametry takie jak m.in. moc silnika, pojemność akumulatora, a także zastosowane podzespoły. W zależności od budżetu, możemy wybierać spośród kilku typów hamulców, umiejscowienia wspomnianego silnika i nie tylko. Aby model był dla nas komfortowy, należy kierować się rozmiarem ramy oraz kół.

Jeśli twój e-bike już czeka na cieplejsze dni, pomyśl również o dodatkowym wyposażeniu, które może uprzyjemnić jazdę i zwiększyć bezpieczeństwo (więcej znajdziesz w naszym wpisie: Jakie akcesoria do roweru? Te przydatne gadżety powinieneś przetestować).