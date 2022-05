Rowery elektryczne - najkorzystniejsze oferty i promocje [20.05.2022]

Sezon rowerowy dopiero się rozkręca, w związku z tym postanowiliśmy zebrać najlepsze promocje, które pozwolą Wam zakupić sprzęt marki Jeep, Blaupunkt, Indiana, Himo, Zündapp i innych w naprawdę dobrej cenie.

Kalendarzowa wiosna oficjalnie się rozpoczęła, co jest równoznaczne z tym, że czas otworzyć sezon na rower! Nie jest tajemnicą, że jest to jeden ze środków transportu najczęściej wybieranych w tym okresie. Nie ma się co dziwić, w końcu jest zdecydowanie najszybszy wśród pojazdów napędzanych własną siłą mięśni.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną opcję, która sprawdzi się idealnie w tym sezonie. Mowa oczywiście o rowerach elektrycznych - gadżecie, który jest idealnym środkiem transportu dla tych poszukujących czegoś wygodnego i szybkiego. Nie można także nie wspomnieć o korzyściach zdrowotnych, chociażby ze względu na stałe dotlenienie organizmu i odciążenie stawów.

Fot. Jenda Kubeš z Pexels

Ceny zdecydowanej większości modelów zamykają się pomiędzy 1000-4000 zł, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by zdecydować się na nieco droższą, a tym samym bardziej zaawansowaną opcję. Wśród sprzętu znajdują się zarówno rowery miejskie, jak i takie, które sprawdzą się także na mniej równych terenach.

Jeżeli zależy Wam na kupnie możliwie najtańszego wymarzonego roweru elektrycznego, koniecznie przeczytajcie nasz artykuł, w którym to zbieramy aktualnie najkorzystniejsze oferty i promocje.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Pierwszą rzeczą, którą należy przemyśleć to teren na jakim będziemy się poruszać. Niezwykle istotną kwestią jest to, czy gadżet będzie nam służył głównie na utwardzonych i prostych nawierzchniach miejskich, czy może od czasu do czasu zapędzimy się na leśne nierówności. Ma to znaczenie ze względu na to, że przy bardziej wymagających terenach konieczne jest lepsze zawieszenie oraz wyższa jakość materiałów. Bez tego rower elektryczny mógłby się zwyczajnie zepsuć lub co najmniej nie spełnić należycie swojego zadania.

Fot. cottonbro z Pexels

Niezwykle kluczowym aspektem jest oczywiście moc silnika, która ma wpływ nie tylko na wysokość rozwijanych prędkości, ale także szybkość rozładowywania akumulatora. Równie ważny jest termin opisujący zasięg jazdy – podczas codziennej jazdy akceptowalny powinien przekraczać 30 km, a w mieście sprawne przemieszczanie zapewnią modele o zasięgu powyżej 50 km.

Następnie warto sprawdzić specyfikację techniczną pod względem wagi sprzętu oraz rozmiaru i rodzaju kół. W terenie miejskim zdecydowanie lepszą opcją będzie lekka i łatwa w złożeniu konstrukcja, niż ciężki model z wielkimi kołami. Na sam koniec należy ocenić wybrane modele pod względem dodatkowych udogodnień sprzętowych, chociażby takich jak wyposażenie w bagażnik, błotniki lub tempomat.

Rower elektryczny BLAUPUNKT Carl 300

Rodzaj roweru: Rower składany

Maksymalne obciążenie [kg]: 110

Czujniki: Czujnik kadencji prędkości

Wyświetlacz: LCD

Pozostałe cechy: Możliwość wyłączenia wspomagania Pomoc w pchaniu/ruszaniu z miejsca Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora Wspomaganie: 5 stopni

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy: Wysokość 37 cm

Silnik: Bezszczotkowy Moc 250W 50 Nm

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Bateria: Wymienny akumulator

Czas ładowania: 4-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: do 60 km

Obręcze: Aluminiowe Dwuścienne

Opony: 20" x 1.95

Piasta tylna: Z napędem

Kierownica: 580 mm

Oświetlenie: LED

Cena: 6 999 zł 5 599 zł

Rower elektryczny SKYMASTER Energy Eco 28

Rodzaj urządzenia: Rower elektryczny

Rodzaj roweru: Rower miejski

Przeznaczenie: Uniwersalny

Wyświetlacz: TAK

Pozostałe cechy: Automatyczne uruchamianie wspomagania Wspomaganie: 3 tryby

Rama: Stalowa

Rozmiar ramy: 18"

Amortyzator przód/Widelec: Stalowy

Silnik: Bezszczotkowy Moc 250 W 24V

Bateria: Litowo-jonowa 24V 6Ah

Czas ładowania: 5-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: Około 35 km

Ładowarka: 110-240V 50-60Hz

Liczba biegów: 6

Przerzutka tył: Shimano Tourney RD-TX300

Hamulce przód: V-brake

Hamulce tył: V-brake

Mechanizm korbowy: Stalowy, 38T, 175mm

Manetki [tył/przód]: Shimano SL-RS35

Łańcuch: KMZ 251

Pedały: Łożyskowane Tworzywo

Rozmiar kół: 28"

Cena: 2 999 zł

Rower elektryczny HIMO Z16 MAX

Maksymalne obciążenie [kg]: 100 kg

Kolor: Szary

Bateria (rodzaj): lithium

Bateria (pojemność): 10Ah

Prędkość maksymalna: 25 km / h

Zasięg baterii: 100 KM

Czas ładowania: 4-6 godzin

Waga produktu: 22,5 kg

Rozmiar po złożeniu: 650 x 860 x 230 mm

Rozmiar po rozłożeniu: 1400 x 550 x 1050 mm

Cena: 4 999 zł 3 999 zł

Rower elektryczny HIMO C26 MAX

Maksymalne obciążenie [kg]: <= 100 kg

Kolor: Szary

Bateria (rodzaj): Bateria litowo-jonowa

Bateria (pojemność): 10Ah

Prędkość maksymalna: 25 km / h

Zasięg baterii: 100 KM

Moc silnika: 250W

Napięcie znamionowe: 48V

Waga produktu: 25kg

Cena: 7 999 zł

Rower elektryczny INDIANA E-City U17

Rozmiar koła [cal]: 28

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 17, M

Marka silnika: Xf

Rodzaj silnika: Silnik bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kontroler: LS Aluminiowa obudowa

Wyświetlacz: Kingmeter LED

Maksymalny zasięg: 45 km

Marka baterii: Ktech

Bateria typ: Litowo-jonowa

Bateria pojemność [Ah]: 7.8

Bateria napięcie [V]: 36

Bateria żywotność: 700 ładowań

Umiejscowienie baterii: Bagażnik

Cena: 5 119 zł 4 199 zł

Rower elektryczny JEEP JE-C28L-WK

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy: 18"

Opony: Deli, 28x1.75"

Amortyzator przód/Widelec: Amortyzowany

Silnik: Bezszczotkowy Moc 250W 36V

Bateria: Litowo- jonowa 6Ah 36V

Czas ładowania: 5-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: Około 40 km

Ładowarka: 110-240V 50-60Hz

Liczba biegów: 7

Przerzutka tył: Shimano Acera RD-M360

Hamulce przód: Shimano Tarczowe

Hamulce tył: Shimano Tarczowe

Mechanizm korbowy: Stalowy, 38T, 175mm

Manetki [tył/przód]: Shimano SL-RS35

Łańcuch: KMC Z72

Pedały: Aluminiowe Comfort Ride Łożyskowane

Cena: 4 699 zł

Rower elektryczny SKYMASTER Energy Trekking V1 28

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy: 18"

Amortyzator przód/Widelec: Amortyzowany

Silnik: Bezszczotkowy Moc 250W 36V

Bateria: Litowo- jonowa 6Ah 36V

Czas ładowania: 5-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: Około 40 km

Ładowarka: 110-240V 50-60Hz

Obręcze: Aluminiowe

Opony: Deli, 28x1.75"

Piasta tylna: Z napędem

Liczba biegów: 7

Przerzutka tył: Shimano Acera RD-M360

Hamulce przód: Shimano Tarczowe

Hamulce tył: Shimano Tarczowe

Mechanizm korbowy: Stalowy, 38T, 175mm

Manetki [tył/przód]: Shimano SL-RS35

Łańcuch: KMC Z72

Pedały: Aluminiowe Comfort Ride Łożyskowane

Cena: 4 919 zł 3 999 zł

Rower elektryczny SKYMASTER Energy R1 M20 28

Typ roweru: Trekkingowy

Przeznaczenie: Męski

Rocznik: 2021

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 20

Rozmiar ramy: L

Marka silnika: XinAnda

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kontroler: Shengteng

Wyświetlacz: LCD

Maksymalny zasięg: 35-40 km

Marka baterii: Jetch

Bateria typ: Litowo-jonowa

Bateria pojemność [Ah]: 6

Bateria napięcie [V]: 36

Bateria żywotność: 700 ładowań

Czas ładowania: 4-6 h

Cena: 4 919 zł 3 999 zł

Rower elektryczny BLAUPUNKT Clara 400 SE

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, IP65, Moc 250 W 36V, 50 Nm

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 3

Opony: 20" x 1.75/47-406

Rozmiar ramy: 42.4cm

Silnik: Bezszczotkowy IP65 Moc 250 W 36V 50 Nm

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Bateria: Litowo-jonowa 36V / 14Ah ze zintegrowanym układem BMS Wymienny akumulator

Czas ładowania: 4-6 godzin

Zasięg na jednym ładowaniu: do 100 km

Ładowarka: AC 100-240V 42V 2A

Liczba biegów: 3

Przerzutka tył: Shimano Nexus

Hamulce przód: Tektro V-Brakes, 100 mm, aluminium

Hamulce tył: Shimano Nexus Tektro V-Brakes, 100 mm, aluminium

Łańcuch: KMC

Pozostałe cechy: Możliwość składania Możliwość wyłączenia wspomagania Pomoc w pchaniu/ruszaniu z miejsca Wspomaganie: 5 stopni

Cena: 6 999 zł 5 999 zł

