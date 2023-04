Rowery elektryczne polskiego producenta w Biedronce. Czy warto zdecydować się na zakup?

Sezon rowerowy rozpoczęty, a w związku z tym Biedronka dorzuciła do swojej oferty kilka ciekawych urządzeń. W sklepie pojawiły się e-rowery polskiego producenta. Sprawdzamy, co to za modele i czy warto zdecydować się na zakup.

Spis treści

Rowery elektryczne to świetna alternatywa dla komunikacji miejskiej czy tradycyjnych jednośladów. Dzięki nim możemy szybko, wygodnie i bez nadmiernego wysiłku, pokonać drogę do pracy, szkoły czy na spotkanie. To także dobre rozwiązanie, jeśli chcemy spędzić wolny czas na świeżym powietrzu poza miastem, ale nie mamy wystarczająco dużo siły, aby pokonywać długie dystanse, cały czas pedałując. Nie mówiąc już o kwestiach ekologicznych. Na e-rowery decyduje się coraz więcej osób, a rynek elektromobilnych urządzeń stale się poszerza. Sprzęty tego typu można już kupić nie tylko w sklepach z elektroniką czy u producentów, ale też w dyskontach. Internetowa platforma Biedronka Home w ostatnim dorzuciła do swojej oferty hulajnogi elektryczne, a teraz proponuje spory wybór rowerów elektrycznych łódzkiego producenta - TrybEco. Firma została założona w 2015 roku przez Tomasza Przyguckiego.

Jak wskazuje sama nazwa przedsiębiorstwa, właściciel proponuje porzucenie tradycyjnego środka komunikacyjnego w postaci samochodu na rzecz ekologicznych rowerów, a tym samym „przełączenie się” na tryb eko. (...) W swojej działalności wdraża system zarządzania jakością oraz przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie. W 2016 roku firma została nagrodzona w konkursie Eco Desing organizowanym przez Ministerstwo Środowiska za rower elektryczny TrybEco Terra. W portfolio marki TrybEco można znaleźć następujące produkty: elektryczne hulajnogi, elektryczne rowery, elektryczne skutery.

Rowery elektryczne TrybEco w Biedronce

W ofercie sklepu znajdziemy następujące modele rowerów elektrycznych:

Biedronka Home - rowery elektryczne w promocyjnej cenie

Aktualnie w internetowym sklepie Biedronka Home trwa akcja promocyjna na wybrane rowery elektryczne TrybEco. Wszystkie modele z serii Fantom można kupić taniej z kodem WOW, który należy wpisać w wyznaczone miejsce podczas składania zamówienia. Wygląda na to, że to dość atrakcyjna zniżka.

Zobacz również:

Z kodu można skorzystać od 24 kwietnia do 3 maja.

Rower elektryczny w Biedronka Home - czy się opłaca?

Jak wynika z moich obserwacji, tylko niektóre e-rowery dostępne w Biedronce zostały przecenione i z pewnością jest to dobra okazja, dla tych, którzy planowali taki zakup już wcześniej. Przykładowo, model Fantom X można kupić w promocji za 4999 zł, gdzie na stronie producenta kosztuje on 6499 zł. To samo dotyczy produktów z serii Fantom Trekking. Pozostałe modele (Compacta, Luna City czy Terra X) nie zostały przecenione i ich cena jest taka sama jak u producenta. Pozostaje więc poczekać, aż Biedronka zaproponuje jakąś wyprzedaż.

Źródło: www.trybeco.com