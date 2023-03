Rowery elektryczne w Lidlu. Co to za modele i jak kupić je taniej?

Czy to najwyższa pora, aby rozpocząć sezon rowerowy? Pojawienie się w ofercie Lidla tych sprzętów zdecydowanie na to wskazuje.

Rowery elektryczne są z nami od dawna, choć ich znacząca popularyzacja nastąpiła dopiero w ostatnich latach. Powodów jest wiele, a wśród nich znajduje się bardziej rozbudowana oferta różnych producentów oraz niższa cena. Choć elektryk nadal budzi wiele kontrowersji, na dobre zawitał na drogach i zdaje się, że czeka nas tendencja wzrostowa. Zwłaszcza, gdy oferty pojawiają się w dyskontach. Do internetowego sklepu Lidla trafiły dwa modele, które przykuły naszą uwagę. Zobaczcie, jakie cechy i możliwości posiadają. Sprawdziłyśmy też, czy na pewno opłaca się kupić dany model.

Źródło: Adobe Stock/BGStock72

Rower elektryczny w Lidl - Zündapp Z101

W ofercie Lidla zawitała marka Zündapp. Niemieckie przedsiębiorstwo znane na arenie międzynarodowej na kartach historii zapisało się już w w 1917 roku. Początki rozpoczęły się Norymberdze, kiedy to ruszyła produkcja maszyn do szycia. Los oraz forma produkcji zmieniały się na przestrzeni lat diametralnie, ponieważ zaledwie 5 lat później wyprodukowano pierwszy motocykl (Z22). W okresie powojennym fabryka była niemal całkowicie zniszczona, tak więc przedsiębiorstwo trudziło się głównie w wytwarzaniu małych silników na terenie Monachium. Co ciekawe, w 1958 roku Zündapp kupił markę, którą zna niemal każdy z nas - mowa tu o Bosch. Wraz z upływem dekad i rozwojem technologii, rozpoczęto produkcję rowerów elektrycznych. Wśród aktualnie dostępnych modeli znajdziemy Z101 oraz Zündapp Green 7.7, które pojawiły się w Lidlu.

Jednoślad posiada aluminiową ramę, którą zestawiono z 20-calowymi oponami. akumulator o pojemności 7,2 Ah umożliwia pokonanie trasy do 65 km na jednym naładowaniu. Wszystko jednak zależy od stylu jazdy. Bateria została umieszczona na ramie roweru. Silnik natomiast znajduje się w tylnej piaście. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano hamulce V-Brake. Nie zabrakło również przerzutek od Shimano czy odpowiedniego oświetlenia z przodu oraz z tyłu. Do dyspozycji mamy także wyświetlacz LED wyposażony w czujnik jasności - dostosowuje się do oświetlenia otoczenia. Największym atutem może być fakt, że rower elektryczny możemy złożyć, dzięki czemu jego przechowywanie jest znacznie łatwiejsze.

Szczegóły:

Damski/męski: unisex

Wymiary kół: 20 cali

Materiał ramy: aluminium

Akumulator: 250 Wh, zintegrowany z ramą

Umiejscowienie silnika: w tylnej piaście

Zasięg: ok. 35 do 65 km

Liczba biegów: 6

Wyposażenie: błotniki, podpórka, bagażnik, dzwonek, tylne oświetlenie, światło pozycyjne z tyłu, światła odblaskowe przednie i tylne

Waga: 21,1 kg

Zündapp Z101 trafił do internetowego sklepu Lidl, a jego aktualna cena to 3999 zł, ale do 9 kwietnia możesz złapać zniżkę i zapłacić 3948,99 zł - przejdź do sklepu. Rabat nalicza się automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.

Jeśli jednak stawiacie na tradycyjny jednoślad, to możecie pomyśleć o zakupie modelu Zündapp ZF20 Speed Folder za 1799 zł (sprawdź szczegóły).

Rower elektryczny w Lidl - Zündapp Green 7.7

Do oferty trafił też rower trekkingowy, w wersji damskiej oraz męskiej (różnica polega na innym ułożeniu ramy). Został on wyposażony w akumulator 10,4 Ah, umożliwiający pokonywanie trasy - w zależności od stylu jazdy - od 30 do 115 km. Tak przynajmniej zostało zaznaczone w opisie. Czas ładowania baterii wynosi 6 godzin. Została ona umiejscowiona na bagażniku. Silnik znajdujący się na tylnym kole zapewnia moc 250 watów i pozwala na uzyskanie prędkości do 25 km/h. Do dyspozycji mamy 21 biegów, a za bezpieczeństwo i komfort jazdy odpowiadają hamulce V-Brake oraz 28-calowe koła (szerokość opon to 1,75"). Nie zabrakło też odpowiedniego oświetlenia z przodu oraz z tyłu, a w zestawie znajdziemy też dzwonek, błotniki oraz bagażnik. Rower waży ok. 24 kg.

Szczegóły:

Damski/męski: unisex

Wymiary kół: 28 cali

Materiał ramy: aluminium

Akumulator: brak danych

Umiejscowienie silnika: w tylnej piaście

Zasięg: ok. 30 do 115 km

Liczba biegów: 21

Wyposażenie: błotniki, podpórka, bagażnik, dzwonek, oświetlenie

Waga: 24 kg

Aktualnie rower kosztuje w Lidlu 4499 zł- przejdź do oferty. Ale tak jak zaznaczyłam wyżej - do 9 kwietnia można skorzystać ze zniżki i kupić go za 4419 zł.

Jak udało mi się sprawdzić, model ten jest też dostępny w sklepie Morele.net i to znacznie taniej, bo za 3999 zł - zobacz szczegóły.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny Zundapp Green 7.7 28" czarny 3 999 zł

Wiecie, że w ofercie znajdziecie też rower stacjonarny do ćwiczeń w domu? W Lidlu dostępny jest rower treningowy CL 2.

Szczegóły:

Hamulce magnetyczne

8 stopni regulacji oporu

Pomiar pulsu na dłoni

Regulacja wysokości siodełka

Informacje na wyświetlaczu: czas, prędkość, dystans, dystans całkowity, szacunkowe zużycie kalorii, puls

Uchwyt na smartfon/tablet

Maks. waga użytkownika: 100 kg

Możliwość złożenia: nie

Wymiary: ok. 80 x 49 x 116 cm (dł. x szer. x wys.)

Waga: ok. 19 kg

Cena: 798,79 zł Przejdź do sklepu.

Jeśli zastanawiasz się, nad zakupem roweru elektrycznego, warto przejrzeć te promocje - Decathlon oferuje wiosenne promocje na rowery elektryczne

