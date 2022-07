Rowery elektryczne z Amazon.pl – czy warto? Przegląd modeli [08.07.2022]

Rower elektryczny to świetny wybór dla osób, które przepadają za wycieczkami rowerowymi, ale niezbyt lubią się męczyć. Na Amazon.pl znajdziesz zarówno lekkie rowery miejskie, jak i solidne modele górskie – sprawdzamy, jak prezentuje się oferta sklepu.

Szukasz roweru elektrycznego, by dojeżdżać do pracy? A może marzysz o modelu odpowiednim do wycieczek za miasto? Na Amazon.pl można wyszukać sprzęt odpowiedni do obu rodzajów aktywności. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej elektrycznym rowerom dostępnym na stronie sklepu.

Shengmilo M90

Waga produktu: 32 kg

Rozmiar koła: 29 cale

Materiał ramy: aluminium

Liczba biegów: 7

Oto 29-calowa propozycja dla mężczyzn - dzięki regulowanej kierownicy i siodełku, rower elektryczny może być dopasowany do indywidualnych preferencji. Płynność jazdy zapewnia 7-biegowy system oraz trzy tryby pracy.

Cena: 6690 zł. Sprawdź

AORISSE składany rower elektryczny z grubymi oponami

Waga produktu: 26,8 kg

Rozmiar koła: ‎20 cale

Moc silnika: 750 W

Składany rower elektryczny wyposażony w pojemny koszyk. Posiada koła z grubymi oponami o średnicy 20 cali.

Cena: 8851,99 zł Sprawdź

RECORDARME składany rower elektryczny, górski

Moc silnika: 500 W

Średnica koła: 20 cali

Maksymalna prędkość: 30-50 km/h

Zasięg zasilania: 31-60 km

Składany rower elektryczny z lekkiego aluminium. Posiada bezszczotkowy silnik przekładniowy o mocy 500 W, dzięki któremu rower może poruszać się z prędkością maksymalną 38 km/h (tryb elektryczny po pełnym naładowaniu). Zasięg roweru na jednym ładowaniu wynosi 45 km.

Cena: 8996,24 zł Sprawdź

HIMO ZB20 20'' 4.0 Fat Tire E-Bike

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 10 Ah

Rozmiar koła: ‎20 cali

Rower elektryczny z akumulatorem o mocy 10 Ah, dwoma trybami pracy i sześcioma biegami. Koła posiadają średnicę 20 cali i są wyposażone w grube opony zapewniające dobrą przyczepność.

Cena: 8999 zł Sprawdź

Accolmile Rocket Bear 1S MTB Ebike

Akumulator: 17.5 Ah

Waga roweru: 28 kg

Rower górski przeznaczony dla dorosłych o ramie wykonanej z wytrzymałego aluminium. Pojazd posiada 3 tryby jazdy: elektryczny, wspomagania pedałowania i jazdy człowieka. Czas ładowania roweru to około 10 godzin. Pojazd polecany jest dla osób o wzroście od 165 do 190 cm. Rower jest dostępny w czterech kolorach.

Cena: 10739,79 zł Sprawdź

Fox NARA LG 504W

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 36 V

Rozmiar koła: 28 cali

Waga produktu: ‎27.7 kg

Damski rower elektryczny z 7-biegową przekładnią łańcuchową. Posiada ramę w rozmiarze 46 centymetrów i koła o średnicy 28 cali.

Cena: 9642,11 zł Sprawdź

