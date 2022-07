Rowery elektryczne z Amazon.pl – czy warto? Przegląd modeli [18.07.2022]

Rower elektryczny to świetny wybór dla osób, które przepadają za wycieczkami rowerowymi, ale niezbyt lubią się męczyć. Na Amazon.pl znajdziesz zarówno lekkie rowery miejskie, jak i solidne modele górskie – sprawdzamy, jak prezentuje się oferta w serwisie.

Szukasz roweru elektrycznego, by dojeżdżać do pracy? A może marzysz o modelu odpowiednim do wycieczek za miasto? Na Amazon.pl można wyszukać sprzęt odpowiedni do obu rodzajów aktywności. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej wielu rodzajom elektrycznych rowerów dostępnych na stronie serwisu. Znajdziesz tu propozycje dla kobiet, mężczyzn, a nawet dzieci i seniorów.

The One Bicicletta

Chcesz zaoszczędzić miejsce w domu lub w garażu? Rozważ kompaktowy składak. The One Bicicletta to jednoślad z 20-calowymi oponami wyposażony w akumulator o pojemności 8 Ah. Rower elektryczny posiada 6-biegową przerzutkę firmy Shimano, tylne i przednie doświetlanie przestrzeni LEDami zapewnia należyte bezpieczeństwo nawet po zmroku.

Rozmiar koła: 20 cali

Moc: 250 W

Akumulator: 36 V – 8 Ah

Przerzutka: Shimano, 6 biegów

Moma Bikes

Moma Bikes to górski rower w wersji elektrycznej w rozmiarze L-XL z 27,5- calowymi oponami Kenda. Jednoślad posiada aż 24 biegi (Shimano ALTUS RD-M310L) oraz hydrauliczne hamulce tarczowe. Jest to propozycja dla osób, które potrzebują elektrycznego roweru nie tylko dla dojazdów do pracy, ale i rekreacji - w tym bardziej wymagających tras.

Rozmiar koła: 27,5 cali

Moc: 250 W

Rama: stop aluminium

Przerzutka: Shimano, 24 biegi

Fiugsed

Budżetowa propozycja posiada aż 21 biegów umożliwiających zachowanie pełnej płynności jazdy. Ramę wykonano z aluminium uszczuplając wagę roweru (23 kg). Akumulator o pojemności 8 Ah pozwala na pokonanie tras sięgających 30 - 35 kilometrów. Jak w przypadku większości rowerów, maksymalna osiągalna prędkość wynosi 25 km/h, tak więc rower pozwoli stosunkowo szybko przedostać się z punktu A do punktu B.

Rozmiar koła: 26 cali

Moc: 250 W

Dopasowanie do wzrostu: 165-185 cm

Rama: stop aluminium

Przerzutka: Shimano, 21 biegów

RACERONE R1 Go

Rozmiar koła: 16 cali

Waga: 12 kg

Baterie w zestawie: ‎Tak

Przeznaczenie: od 4 do 12 lat, do 50 kg

Przy wyborze elektryka warto pomyśleć również o najmłodszych. W serwisie pojawił się model RACERONE R1 Go przeznaczony dla dzieci od 4 do 12 lat. Maksymalna prędkość wynosi około 11 km/h (jest więc bezpieczny dla dzieci). Ładowanie akumulatora zajmuje 3 godziny, natomiast jeden cykl pozwala na godzinę jazdy.

Ficyacto

Oto reprezentant górskich rowerów elektrycznych. Wbudowany akumulator o pojemności 17 Ah pozwala na pokonanie 45-55 kilometrów na jednym naładowaniu. Szerokie, 26-calowe opony sprostają nawet bardzo nierównym nawierzchniom, a 7 biegowy tryb pracy uprzyjemni jazdę.

Waga produktu: 29 kg

Rozmiar koła: 26 cale

Akumulator: litowo-jonowy 48 V 17 Ah

Liczba biegów: 7

Shengmilo M90

Waga produktu: 32 kg

Rozmiar koła: 29 cale

Materiał ramy: aluminium

Liczba biegów: 7

Oto 29-calowa propozycja dla mężczyzn - dzięki regulowanej kierownicy i siodełku, rower elektryczny może być dopasowany do indywidualnych preferencji. Płynność jazdy zapewnia 7-biegowy system oraz trzy tryby pracy.

AORISSE składany rower elektryczny z grubymi oponami

Waga produktu: 26,8 kg

Rozmiar koła: ‎20 cale

Moc silnika: 750 W

Składany rower elektryczny wyposażony w pojemny koszyk. Posiada koła z grubymi oponami o średnicy 20 cali.

RECORDARME składany rower elektryczny, górski

Moc silnika: 500 W

Średnica koła: 20 cali

Maksymalna prędkość: 30-50 km/h

Zasięg zasilania: 31-60 km

Składany rower elektryczny z lekkiego aluminium. Posiada bezszczotkowy silnik przekładniowy o mocy 500 W, dzięki któremu rower może poruszać się z prędkością maksymalną 38 km/h (tryb elektryczny po pełnym naładowaniu). Zasięg roweru na jednym ładowaniu wynosi 45 km.

HIMO ZB20 20'' 4.0 Fat Tire E-Bike

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 10 Ah

Rozmiar koła: ‎20 cali

Rower elektryczny z akumulatorem o mocy 10 Ah, dwoma trybami pracy i sześcioma biegami. Koła posiadają średnicę 20 cali i są wyposażone w grube opony zapewniające dobrą przyczepność.

Accolmile Rocket Bear 1S MTB Ebike

Akumulator: 17.5 Ah

Waga roweru: 28 kg

Rozmiar koła: 27 cali

Rower górski przeznaczony dla dorosłych o ramie wykonanej z wytrzymałego aluminium. Pojazd posiada 3 tryby jazdy: elektryczny, wspomagania pedałowania i jazdy człowieka. Czas ładowania roweru to około 10 godzin. Pojazd polecany jest dla osób o wzroście od 165 do 190 cm. Rower jest dostępny w czterech kolorach.

Fox NARA LG 504W

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 36 V

Rozmiar koła: 28 cali

Waga produktu: ‎27.7 kg

Damski rower elektryczny z 7-biegową przekładnią łańcuchową. Posiada ramę w rozmiarze 46 centymetrów i koła o średnicy 28 cali.

