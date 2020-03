Royole Flexpai 2 - za tydzień zadebiutuje niezapowiedziany, składany telefon

Kalifornijska firma Royole zapowiedziała wprowadzenie na rynek składanego smartfona Flexpai 2. To następca sensacji z targów CES 2019.

Warto przypomnieć: 11 stycznia 2019, podczas targów CES 2019 zaprezentowano pierwszy na świecie smartfon ze składanym wyświetlaczem. Royole wyprzedziło Samsunga, jednak urządzenie było na tyle kiepskie, że nigdy nie zdobyło sobie popularności. Producent jednak nie poddał się i dokładnie czternaście miesięcy później zdecydował na wprowadzenie na rynek jego następcy. Miał on zostać zaprezentowany już na targach MWC 2020, ale jak wiemy - zostały odwołane. Co zatem wiemy o tym składanym telefonie? Niestety, niewiele.

Royole Flexpai 2 jest urządzeniem z topowym procesorem Snapdragon 865. Oznacza to obecność modemu 5G. Liu Zihong, stojący na czele Royole, zapowiada, że będzie to "najmocniejszy składany telefon na rynku". Możemy zatem podejrzewać co najmniej 8GB RAM. Niestety, reszta to co najwyżej domysły. Jednak telefon ma wejść do sprzedaży już 25 marca, więc szybko poznamy oficjalną specyfikację i - co równie ważne - cenę. Na początku Flexpai 2 będzie dostępny tylko w Chinach, ale producent zapowiada, że celuje nim w globalny rynek.

Czy będzie na nim konkurencją dla Galaxy Z Flip?

