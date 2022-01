Roz(g)rywka w ferie. Najlepsze oferty dla graczy

Nie wiesz w co zagrać w trakcie ferii? Szukasz promocji na sprzęt? Zebraliśmy najlepsze oferty z działu IT & Gaming w RTV Euro AGD.

Spis treści

W trakcie ferii czy podczas urlopu, w końcu masz czas dla siebie. Nareszcie możesz usiąść ze spokojem przed konsolą lub komputerem i pograć w ulubione gry.

Skorzystaj z ofert promocyjnych, które znaleźliśmy w internetowym sklepie RTV Euro AGD i kup nowy tytuł lub skompletuj swój wymarzony sprzęt. Wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej, znajdziesz poniżej.

Gry

Bez względu na to z jakiej platformy korzystasz, na rynku królują te same tytuły. Z podium nie schodzi It takes Two czy kultowa FIFA. W kuszącej promocji kupisz także Simsy 4, ale jeżeli nie zależy Ci na rabatach, a na tytułach, zwróć uwagę na Dying Light 2 i bestseller Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei.

FIFA 22 Xbox Series X

Platforma: Xbox Series X

Gatunek: sportowa

Przedział wiekowy (PEGI): 3+

Wersja językowa: polska (dubbing)

Cena: 179 zł

The Sims 4 PC

Platforma: komputer PC

Gatunek: dla dzieci/familijna, symulacja

Przedział wiekowy (PEGI): 12+

Wersja językowa: polska (napisy)

Data premiery: 4.09.2014

Cena: 59 zł

It Takes Two PC

Platforma: komputer PC

Gatunek: przygodowa

Przedział wiekowy (PEGI): 16+

Wersja językowa: polska (napisy)

Data premiery: 26.03.2021

Cena: 79 zł

Dying Light 2 PS5

Platforma: PlayStation 5

Gatunek: akcja, przygodowa, survival

Przedział wiekowy (PEGI): 18+

Wersja językowa: polska (dubbing)

Data premiery: 04.02.2022

Cena: 259 zł

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei PS5

Platforma: PlayStation 5

Gatunek: akcja, przygodowa

Przedział wiekowy (PEGI): 16+

Wersja językowa: polska (dubbing)

Data premiery: 28.01.2022

Cena: 219 zł

Laptopy dla graczy

Twój laptop ledwo zipie i nie możesz spokojnie zagrać? Może szukasz czegoś, co sprawdzi się nie tylko podczas rozgrywki, ale i pracy zdalnej lub nauki? Wybór nowego komputera nigdy nie jest prosty, ale łatwiej podjąć decyzję, kiedy sprzęt jest tańszy o parę złotych.

MSI GF63 Thin 10SCSR-855XPL 15,6"

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel Core i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q + Intel UHD Graphics

Cena: 4199 zł

HP OMEN 15-en0028nw 15,6"

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen 5 4600H 3,0 - 4,0 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti + AMD Radeon Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 3999 zł

Słuchawki

Jeśli słuchawki do grania, to tylko nauszne z mikrofonem. Dobrej jakości akcesoria gwarantują najlepsze doznania i świetną jakość połączeń w świecie cyfrowej rozgrywki. Zobacz, które modele zwróciły naszą uwagę.

Razer Kraken X USB

Typ: przewodowe, nauszne, zamknięte

Pasuje do: PC/laptop

Typ podłączenia: USB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Cena: 179 zł

HyperX Cloud II KHX-HSCP-RD

Typ: przewodowe, nauszne,

Pasuje do: PC/laptop, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, tablet/smartfon

Typ podłączenia: jack 3,5 mm + USB

Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 25 kHz

Cena: 339 zł

Klawiatury

Najważniejszym orężem gracza jest niezawodna klawiatura. Przy zakupie zwróć uwagę na antypoślizgową podstawę, odporność na zalanie, przyciski multimedialne czy te do programowania makr. Choć nie ukrywamy, że efektowne podświetlenie też robi swoje.

Razer Ornata Chroma V2

Typ: hybrydowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy: tak

Cena: 309 zł

Corsair K55 RGB Pro

Typ: membranowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy: tak

Cena: 189 zł

Myszy

Dobra mysz gwarantuje lepsze osiągi, w tym szybszy czas reakcji i większą precyzję. Oprócz tego przyda się także w codziennych pracach przy komputerze.

Razer Naga Trinity

Typ myszy: optyczny, przewodowa

Czułość myszy: 16000 dpi

Typ podłączenia: USB

Liczba przycisków: 19

Cena: 299 zł

SteelSeries Aerox 3

Typ myszy: optyczny, przewodowa

Czułość myszy: 8500 dpi

Typ podłączenia: USB

Liczba przycisków: 6

Cena: 259 zł

Kontrolery

Jeżeli korzystasz z konsoli, może w końcu przyszedł czas na wymianę kontrolera na nowy? Kup go dla siebie lub drugiej osoby, z którą chcesz przejść kolejny tytuł.

PowerA Switch Pad bezprzewodowy Animal Crossing K.K Slider

Przeznaczenie: Nintendo Switch

Typ połączenia: bezprzewodowy

Interfejs: bluetooth

Wibracje: nie

Cena: 169 zł

Microsoft Xbox Series Kontroler bezprzewodowy wersja limitowana Forza Horizon 5

Przeznaczenie: PC, Xbox Series X/S, Xbox One X/S

Typ połączenia: bezprzewodowy

Interfejs: USB

Wibracje: tak

Cena: 319 zł

Sony DualSense (biały)

Przeznaczenie: PlayStation 5

Typ połączenia: bezprzewodowy

Interfejs: USB

Wibracje: tak

Cena: 319 zł

Więcej produktów i ofert dla graczy znajdziesz tutaj.

