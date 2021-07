Rozebraliśmy trzy popularne hulajnogi. Która okazała się najlepsza?

Hulajnogi elektryczne są jednymi z najpopularniejszych środków transportu miejskiego. Wśród wielu modeli dostępnych na rynku, wybraliśmy i porównaliśmy pojazdy od Xiaomi, Techlife oraz firmy Motus. Nasze wnioski mogą Cię zaskoczyć!

Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się ogromnej popularności, jaką osiągną hulajnogi elektryczne. I choć w większości dużych miast możemy je z łatwością wypożyczać, coraz większa ilość użytkowników decyduje się na zakup własnego pojazdu. Nic w tym dziwnego, w końcu to bardziej opłacalna i wygodniejsza opcja.

Warto pamiętać, aby w wyborze idealnej hulajnogi nie sugerować się tylko ceną czy popularnością danego modelu, ale także jego specyfikacją oraz dopasowaniem do naszych indywidualnych potrzeb. Nie wiesz, na co dokładnie zwrócić uwagę? W tym celu zdecydowaliśmy się przyjrzeć hulajnogom elektrycznym Mi Electric Scooter Pro 2, Techlife X5 oraz Motus PRO 8.5 Lite. Która z nich okazała się najlepsza, a która rozczarowała? Sprawdź to razem z nami.

Techlife X5, Motus PRO 8.5 Lite, Xiaomi Mi Pro 2

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Xiaomi Mi Pro 2

Moc nominalna silnika: 300 W

Moc maksymalna silnika: 600 W

Akumulator: 12,4 Ah

Czas ładowania: ok. 8-9 h

Maksymalna prędkość: ok. 25 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 45 km

Wymiary (po złożeniu): 113 x 43 x 49 cm

Waga: 14,2 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Hamulce: elektroniczny i tarczowy

Klasyfikacja IP: IP54

Koła: 8,5" opony pneumatyczne

Amortyzacja: brak

Materiał: Kute aluminium

Techlife X5

Techlife X5

Moc nominalna silnika: 350 W

Moc maksymalna silnika: 550 W

Akumulator: 10,4 Ah

Czas ładowania: ok. 4-5 h

Maksymalna prędkość: ok. 25 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 40 km

Wymiary po złożeniu: 100 x 20 x 39 cm

Waga: 18 kg

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Hamulce: bębnowe

Klasyfikacja IP: IP44

Koła: 8,5" przód, 8" tył - solid, opony pneumatyczne

Amortyzacja: Sprężynowa

Materiał: Kute aluminium

Motus PRO 8.5 Lite

Motus PRO 8.5 Lite

Moc nominalna silnika: 350 W

Moc maksymalna silnika: 550 W

Akumulator: 10,4 Ah

Czas ładowania: ok. 4-5 h

Maksymalna prędkość: 35 km/h

Maksymalny zasięg: ok. 35 km

Wymiary po złożeniu: 105 x 19.5 x 35.4 cm

Waga: 17 kg

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Hamulce: bębnowe

Klasyfikacja IP: IP44

Koła: 8,5" przód, 8" tył - solid, opony pneumatyczne

Amortyzacja: Sprężynowa

Materiał: Kute aluminium

Zestaw

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

W zestawie z hulajnogą Xiaomi Mi Pro 2 otrzymujemy klucz do kół, pięć śrubek niezbędnych do złożenia kierownicy, przedłużony adapter dyszy, zasilacz, instrukcję obsługi oraz zapasową oponę.

Techlife X5

W zestawie z hulajnogą Techlife X5 otrzymujemy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, zasilacz i narzędziownik w postaci multitoola.

Motus PRO 8.5 Lite

W zestawie z hulajnogą Motus PRO 8.5 Lite otrzymujemy przejrzyście napisaną instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, zasilacz i zestaw narzędzi multitool.

Wynik: Chociaż multitoole w zestawach hulajnóg Techlife i Motus są naprawdę fajnym gadżetem, nie oszukujmy się - zapasowa opona w kartonie z Xiaomi Mi Pro 2 jest niezwykle praktycznym dodatkiem.

tylne koło Xiaomi Mi Pro 2

Wygląd zewnętrzny

Od lewej: Xiaomi Mi Pro 2, Motus PRO 8.5 Lite, Techlife X5

Wszystkie trzy hulajnogi prezentują się naprawdę dobrze. Jednak model chińskiej firmy Xiaomi w sąsiedztwie pojazdów polskich producentów wypada dosyć blado. Xiaomi Mi Pro 2 wygląda jak zabawka, a jego wykonanie nie powala na kolana. Choć wszystkie wybrane przez nas hulajnogi są wykonane z kutego aluminium, konstrukcja Xiaomi z większej odległości przypomina grubszy plastik. Być może wpływa na to jej kolor, ale przeciętna jest także obudowa kół, zwłaszcza przedniego, zawierającego silnik. Do tego model nie posiada zabezpieczonych zewnętrznych kabli w kolorze czerwonym i czarnym, które sprawiają, że urządzenie wygląda jakby było w trakcie prac serwisowych. Kierownica jest dosyć wąska, tak samo jak podest, na którym trzeba układać stopy jedna za drugą, jak na deskorolce. Niewygodne jest także położenie portu zasilającego i samo składanie hulajnogi z niezbyt współpracującą dźwignią.

Jeżeli chodzi o plusy, Xiaomi Mi Pro 2 jako jedyny model dysponuje przednim reflektorem tuż przy kierownicy, który można samodzielnie włączać, oraz odblaskami po bokach. Zdecydowanie podnosi to poziom bezpieczeństwa kierowcy. Hulajnoga posiada również uchwyt na tablicę rejestracyjną i bardzo ładny, choć łatwy do zarysowania wyświetlacz. Możemy zobaczyć na nim aż osiem rodzajów danych, w tym prędkość, tryb jazdy czy stopień naładowania baterii. Pod względem wyglądu jest to jednak bardzo minimalistyczna konstrukcja.

Xiaomi Mi Pro 2 Xiaomi Mi Pro 2

Xiaomi Mi Pro 2 Xiaomi Mi Pro 2

Hulajnogi Techlife X5 i Motus PRO 8.5 Lite wyglądają za to niemal identycznie. Różni je zaledwie parę detali, takich jak napisy na podestach i ich wysokość, osłona kabli czy pojedyncze naklejki. Powodem tego jest ta sama fabryka, z której pochodzą. Choć są bardziej masywne (ważą 5 kg więcej od Xiaomi), ich konstrukcja wpływa na wytrzymałość, stabilność pojazdu oraz naprawdę reprezentacyjny, sportowy wygląd. W tym wypadku nie jedziemy już na zabawce dla dzieci, a porządnie zmotoryzowanym jednośladzie.

Zwróciliśmy też uwagę na okrągłe, kolorowe wyświetlacze LED pokazujące dwadzieścia różnych funkcji, w tym prędkościomierz, oraz wygodne położenie manetki gazu. Warto również wspomnieć o osobnym przełączniku menu (w tym trzech trybów jazdy), które jest bezpieczniejszym i poręczniejszym wyjściem niż w wypadku Xiaomi Mi Pro 2 obsługującym wszystkie funkcje tym samym przyciskiem. Obie hulajnogi mają wbudowane trzy światła z przodu oraz dwa z tyłu, w tym jedno pulsujące przy hamowaniu. Wyróżniają się nowoczesnym designem o sportowym charakterze, amortyzatorami i antypoślizgowymi paskami na podestach. Motus PRO 8.5 Lite i Techlife X5 to solidne konstrukcje zarówno pod względem wyglądu, jak i wykonania.

Motus PRO 8.5 Lite Techlife X5 Od lewej: Techlife X5, Motus PRO 8.5 Lite, Xiaomi Mi Pro 2

Techlife X5 Motus PRO 8.5 Lite Techlife X5 Motus PRO 8.5 Lite Na pierwszym planie Techlife X5

Wynik: Ze względu na praktyczniejsze i zwyczajnie ładniejsze zabezpieczenie zewnętrznych kabli gumą, w tej potyczce nieznacznie wygrywa Motus PRO 8.5 Lite.

Co jest w środku?

Także w tej kategorii, model Xiaomi odróżnia się od pozostałych pod względem budowy. Rozkręcenie i zdjęcie klapy z baterią znajdującą się pod podestem wymagało dokładnie czterech minut i jednego śrubokrętu. W przypadku Techlife X5 i Motus PRO 8.5 Lite dołączone do zestawu narzędzia nie poradziły sobie z odkręceniem fabrycznie zamontowanych gwintów. Z jednej strony potrzeba użycia wkrętarki jest tu minusem, z drugiej nie ma większego znaczenia, ponieważ przeciętny użytkownik nie ma powodu, aby rozkładać na części pierwsze całą hulajnogę, tym bardziej, że modele szczycą się łatwo dostępnym serwisem. W dodatku mocniejsza budowa konstrukcji pozytywnie wpływa na jakość i bezpieczeństwo jazdy. Co ciekawe, okazało się, że obie hulajnogi mają w środku dokładnie takie same baterie.

Xiaomi Mi Pro 2: bateria o pojemności 12800 mAh

Xiaomi Mi Pro 2 Xiaomi Mi Pro 2 Xiaomi Mi Pro 2

Techlife X5: bateria o pojemności 10400 mAh

Techlife X5 Techlife X5 Techlife X5 Techlife X5

Motus PRO 8.5 Lite: bateria o pojemności 10400 mAh

Motus PRO 8.5 Lite Motus PRO 8.5 Lite Motus PRO 8.5 Lite

Wynik: Pod względem pojemności baterii wygrywa Xiaomi Mi Pro 2.

Możliwości

Hulajnogi Motus PRO 8.5 Lite i Techlife X5 wyróżniają się porządnymi silnikami o mocy nominalnej 350 W (nawet 550 W mocy szczytowej) i zasięgu około 35 km na jednym ładowaniu, uzależnionym nie tylko od prędkości jazdy, ale i wagi kierującego. Jednak tylko ta pierwsza może osiągać prędkość aż 35 km/h. Jadąc na niej można poczuć się jak w aucie z otwartymi oknami - wieje przyjemny wiatr i pędzimy przed siebie. Wyprzedzanie innych hulajnóg jest satysfakcjonujące, zwłaszcza modeli jadących o 10 km/h mniej, tak jak wygląda to w przypadku Xiaomi Mi Pro 2. Przyspieszenie w Motusie wynosi zaledwie 6,2 sekundy do 25 km/h, a 3-stopniowy tryb jazdy pozwala łatwo dostosowywać się do warunków panujących na drodze.

Dzięki przedniej amortyzacji sprężynowej i podwójnym tylnym amortyzatorze hydraulicznym, polskie hulajnogi świetnie radzą sobie nie tylko na drogach asfaltowych, ale i szutrowych. Wstrząsy czy krawężniki nie są tak odczuwalne jak przy modelu Xiaomi, który nie posiada amortyzacji i jeździ pod mniejszym kątem nachylenia terenu. Jej udźwig to aż 20 kg mniej od Motusa i Techlife'a. Mniejsza waga hulajnogi sprawia również, że będzie ona lepszym wyborem dla drobniejszych osób.

Niestety w Xiaomi Mi Pro 2 toporniejsze jest także składanie czy pierwsze użycie, przy którym hulajnoga bardzo głośno piszczy, dopóki nie skorzystamy z aplikacji i nie obejrzymy instruktażowego wideo. Dla osób, które nie są zwolennikami sportowych aplikacji mobilnych, może to być przeszkodą.

Hulajnogi Motus PRO 8.5 Lite i Techlife X5 rozkładają się zaledwie w 3 sekundy i jadą od razu po naciśnięciu manetki gazu, co jest bardzo wygodne w porównaniu do sprzętu konkurenta, na którym trzeba się parę razy mocno odepchnąć. Xiaomi Mi Pro 2 ma też stosunkowo niski stopień ochrony IP54. Motus PRO 8.5 Lite oraz Techlife X5 są za to odporne na deszcz, kurz i pył, co można było zauważyć także podczas rozmontowywania - obie hulajnogi były mocno uszczelnione. Pozwalają one również na możliwość ręcznej regulacji hamulca, co uważamy za naprawdę praktyczne rozwiązanie.

Wynik: Zdecydowanie wygrywa najszybsza hulajnoga, czyli Motus PRO 8.5 Lite.

Podsumowanie

Od lewej: Xiaomi Mi Pro 2, Motus PRO 8.5 Lite, Techlife X5

Pod względem możliwości i designu niekwestionowanym zwycięzcą okazuje się hulajnoga polskiej firmy Motus. Jakość wykonania, wytrzymałość i maksymalna prędkość modelu Motus PRO 8.5 Lite spełniają wszystkie najważniejsze potrzeby kierowcy. Sprawdzi się ona jako codzienny środek transportu do pracy lub jako lekki pojazd na dłuższą wycieczkę. Hulajnoga ma sportowy charakter, dlatego z pewnością doceni ją każda osoba szukająca większych wrażeń. Pojazd będzie wygodny również dla cięższych i wyższych osób, dzięki udźwigowi do 120 kg i regulowanej wysokości kierownicy. Konstrukcja hulajnogi sprawia, że poradzi sobie praktycznie z każdą nawierzchnią, a dzięki wbudowanym reflektorom i wodoszczelności zapewni bezpieczeństwo podczas jazdy.

Pamiętajmy jednak, że znaczącą różnicą między Motusem PRO 8.5 Lite a Techlife X5 jest głównie maksymalna prędkość, która prawdopodobnie wynika tylko z fabrycznego ograniczenia prędkości.

Delikatnym rozczarowaniem okazała się popularna hulajnoga Xiaomi Mi Pro 2, która jest dobrym środkiem transportu, jeśli nie wymagamy zawrotnych prędkości, nie tylko na drodze, ale i w przypadku ładowania. Choć pojazd jest bardzo zwrotny i lekki, nie jest tak solidnie zbudowany jak konkurenci i będzie lepszym wyborem dla młodzieży o węższych ramionach i niezbyt szerokich stopach. Z pewnością można na niej jeździć rekreacyjnie.

Okazuje się, że Motus PRO 8.5 Lite wyprzedza przeciwników nie tylko pod względem prędkości, ale i ceny. To naprawdę ciekawy wybór na polskim rynku hulajnóg elektrycznych.

Motus PRO 8.5 Lite

