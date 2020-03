Różnica w wydajności pomiędzy Xbox Series X, a PlayStation 5 większa niż myśleliśmy

Konsole kolejnej generacji nie zaoferują porównywalnej wydajności.

Ostatnimi czasy zarówno Sony, jak i Microsoft pochwalili się specyfikacjami technicznymi swoich nadchodzących konsol nowej generacji. Okazuje się, że Xbox Series X może być znacznie wydajniejszy od PlayStation 5. Wszystko dzięki zastosowaniu o 44 % większej ilości jednostek obliczeniowych oraz wykorzystaniu niestandardowego procesora Zen 2 o wyższej częstotliwości taktowania.

Portal wccftech przyjrzał się dokładnie specyfikacjom technicznym obu konsol. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy stwierdzono, że liczba 10,3 TFLOPS, którą podaje Sony w odniesieniu do wydajności konsoli PlayStation 5 może być nieco myląca ze względu na zmienną częstotliwość taktowania procesora. Powinniśmy spodziewać się, że realna wydajność konsoli wyniesie nieco ponad 9 TFLOPS.

Przez weekend w sieci pojawiło się sporo informacji od niezależnych programistów, którzy twierdzą, że w rzeczywistości Microsoft Xbox Series X nie jest tak wydajny, jak mogłoby się wydawać, ale nadal wydajniejszy od PlayStation 5. Niektórzy deweloperzy pokusili się o stwierdzenie, że PlayStation 5 jest lepsze na wiele sposobów.

Programista firmy Sony Chris Grannell przekazał, że

rozmawiał z kilkoma deweloperami i potwierdzili, że różnica mocy jest dość zdumiewająca

jakkolwiek powiedzieli, nie oznacza to, że nie można robić dobrych gier na PS5

Dodał również, że

Grannell poinformował także, że finalnie PS5 zaoferuje wyższą wydajność, ponieważ Sony zdecyduje się na usunięcie obciążenia generowanego obecnie przez audio.

W chwili obecnej zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X są jeszcze w fazie rozwoju, a ich oprogramowanie nadal pozostaje w stadium beta. Oznacza to, że finalnie konsole mogą zaoferować wyższą wydajność. Jeżeli Sony zoptymalizuje system operacyjny to konsola PlayStation 5 może zaoferować wydajność porównywalną z Xbox Series X. Należy pamiętać również, że wiele zależy od narzędzi programistycznych, które wykorzystywane będą do pisania gier na nowe konsole.

