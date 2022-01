Różowy wyświetlacz w iPhone! Nowa awaria oprogramowania

Według najnowszych wieści system iOS posiada błąd, który powoduje awarię oprogramowania. Użytkownicy iPhonów skarżą się na różowy wyświetlacz.

Użytkownicy telefonów Apple zgłaszają na forach dyskusyjnych oraz na Reddicie, że są ofiarami nietypowego błędu oprogramowania. Nieznane źródło powoduje, że niektóre iPhony ulegają awarii, zawieszają się i wyświetlają różowy ekran.

Wygląda na to, że problem dotyczy jedynie serii iPhone 13, a nie wszystkich urządzeń Apple. Na tym jednak znajomość szczegółów problemu się kończą, a użytkownicy nie są w stanie dojść źródła awarii. Jeden z użytkowników zgłosił, że GPS działał niedokładnie, zawiesił się, a następnie wyświetlacz telefonu zmienił kolor na różowy. Inny zaś powiedział, że bateria wyświetlała nietypowy poziom naładowania, a telefon ciągle się zacinał, po czym uległ awarii. Jak zauważono, do tej pory problem występuje najczęściej w Chinach.

Co ciekawe, kilku użytkowników zdołało wymienić swoje telefony na podstawie gwarancji, jednak znaczna część została odrzucona z odpowiedzią, że nie ma problemów ze sprzętem. Do tej pory firma Apple nie wydała żadnych poprawek związanych z różowym ekranem. Na ten moment przedstawiciele doradzają jedynie wykonanie kopii zapasowej i aktualizację urządzeń do najnowszej wersji iOS.