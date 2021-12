Rozpocznij nowy rok z wyzwaniem aktywności Apple Watch

Użytkownicy Apple Watch mogą przywitać nowy rok w dość niecodzienny sposób - wszystko dzięki wyzwaniu, które rozpocznie się w sobotę, 1 stycznia 2021 r.

Uczestnicy Apple Watch Activity Challenge będą musieli zamknąć wszystkie trzy pierścienie Fitness przez siedem dni z rzędu w styczniu, realizując wszystkie cele związane ze staniem, ćwiczeniami i ruchem w ciągu tygodnia.

Za pomyślne ukończenie wyzwania noworocznego użytkownicy otrzymają nagrodę, którą będzie można obejrzeć w aplikacji Fitness, a także wiele animowanych naklejek, które będzie można wykorzystać w aplikacji Wiadomości. Wyzwanie treningowe Ring in the New Year jest najnowszym z serii wyzwań oferowanych przez Apple, które pozwalają wygrać specjalne odznaki i naklejki Wiadomości dla właścicieli Apple Watch, którzy je ukończą.

Źródło: Apple

