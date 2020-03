Rozpoczyna się Spring Sale na GOG.COM - wiedźmińskie gadżety za darmo!

GOG świętuje nadejście wiosny. Z tej okazji za darmo paczka prezentów z uniwersum Wiedźmina oraz ponad 2,5 tys. przecen!

Kwarantanna spowodowana koronawirusem sprawia, że czasu na gry komputerowe jest więcej. A akurat na te dni GOG zaplanował wielką, wiosenną promocję - Spring Sale. Pojawia się w niej ponad 2500 tytułów w przecenach sięgających nawet do 90%. Każdy może dodać do swojej biblioteki udostępniony za darmo pakiet The Witcher Goodies Collection (w jego skład wchodzą cyfrowe, wiedźmińskie gadżety), a także nabyć gry z Wiedźminem w cenie obniżonej nawet o 70% - o tyle przeceniono Wiedźmina 3: Dziki Gon – Edycję Gry Roku. Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści to z kolei zniżka 50%.

W ramach Spring Sale, jeśli zdecydujesz się na zakup gier od jednego wydawcy, otrzymasz 5% zniżki przy nabyciu pakietu trzech tytułów. Przy pięciu wzrasta on do 10%. I to dobre rozwiązanie, ponieważ gry niektórych producentów zostały mocno przecenione - dzięki rabatowi zniżka wzrośnie. Wśród przykładów można wymienić Ubisoft - Settlers 3: Ultimate Collection to 50% taniej, Far Cry - zniżka 60%, a Heroes of Might and Magic 3: Complete to aż -75% zniżki. Podobne atrakcje czekają w przypadku Deep Silver, 1C, czy Beamdog.

Spring Sale potrwa do 30 marca, do godz. 15:00.