Rozstrzygnięcie sporu między Scarlett Johansson a Disneyem

Sprawa, w której aktorka oskarżyła w lipcu studio Disney o złamanie umowy, w końcu dobiegła końca. Kto wygrał?

Black Widow, Disney

Scarlett Johansson złożyła w lipcu oskarżenie przeciwko studiu Disneya, po tym jak ten wypuścił Czarną Wdowę w swojej usłudze Disney Plus tego samego dnia, w którym film pojawił się w kinach, co nie było zgodne z podpisaną przez strony umową. Pozew twierdził, że Disney naruszył umowę aktorki, rezygnując z ekskluzywnego wydania kinowego, przez co straciła ona miliony dolarów, ponieważ jej wynagrodzenie było częściowo powiązane z wynikami kasowymi filmu.

Disney uważał jednak, że w pełni przestrzegał umowy Johansson, a wypuszczenie tytułu na Disney Plus znacznie poprawiło jego zdolność do zarabiania dodatkowego wynagrodzenia. Jednak strategia ta nie jest ciepło przyjmowana przez gwiazdy Hollywood.

Zobacz również:

Mimo wszystko, stronom udało się osiągnąć porozumienie. Scarlett Johansson zapowiedziała też dalszą współpracę z firmą:

Cieszę się, że rozwiązaliśmy nasze spory z Disneyem. Jestem niesamowicie dumna z pracy, którą wykonaliśmy razem przez te lata i bardzo podoba mi się moja twórcza relacja z zespołem. Nie mogę się doczekać kontynuacji naszej współpracy w nadchodzących latach.

Prezes Disney Studios, Alan Bergman, dodał też, że jest bardzo zadowolony z wyniku:

[...] udało nam się dojść do wzajemnego porozumienia ze Scarlett Johansson w sprawie Czarnej Wdowy. Doceniamy jej wkład w Marvel Cinematic Universe i czekamy na współpracę przy wielu projektach, w tym Disney's Tower of Terror.

Według raportu Wall Street Journal, Johansson ma otrzymać 50 milionów dolarów odszkodowania za kłopotliwą transmisję filmu.

Zobacz także: Pracownicy Blue Origin ujawniają toksyczną kulturę firmy

Źródło: cnet.com