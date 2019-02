Rozszerzona rzeczywistość już niedługo pojawi się w Mapach Google

Rozszerzona rzeczywistość (AR) w Mapach Google została zapowiedziana w maju ubiegłego roku. Obecnie trafia do pierwszych użytkowników.

Czym jest rozszerzona rzeczywistość - AR?

Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z tym generowanym komputerowo. Jest on szeroko stosowany w medycynie, lotnictwie (ekrany przezierne HUD), motoryzacji (rozwiązania zapożyczone z lotnictwa oraz nawigacja) i wielu innych dziedzinach np. w muzeach. AR doskonale sprawdza się także w nawigacji nakładając na obraz z kamery smartfona wskazówki odnośnie dotarcia do punktu docelowego. Takie właśnie rozwiązanie zastosowało Google w swoich mapach. Po raz pierwszy funkcję tą zapowiedziano na konferencji Google I/O 2018 trwającej od 8 do 10 maja 2018 roku.

Jak działa rozszerzona rzeczywistość w Mapach Google?

AR w Mapach Google wykorzystuje dane z aparatu znajdującego się w smartfonie/tablecie, dane z map oraz Street View, aby zapewnić zobrazowanie ścieżki dojazdu do punktu docelowego w rzeczywistości. Obecnie funkcja ta pozostaje w fazie testów, a dostęp do niej dostali nieliczni użytkownicy w Stanach Zjednoczonych. Jednym z nich był David Pierce z The Wall Street Journal, który nagrał krótkie wideo przedstawiające działanie funkcji oraz pierwsze wrażenia z jej użytkowania. David Pierce zaznacza, że funkcja jest ciekawa i innowacyjna jednak jego zdaniem nie zrewolucjonizuje sposobu korzystania z nawigacji.

Jak wygląda rozszerzona rzeczywistość w Mapach Google?

Podczas korzystania z Map Google w trybie rozszerzonej rzeczywistości interfejs aplikacji podzielony jest na pół. W dolnej części znajduje się standardowa mapa wraz z wskazówkami dotarcia do punktu docelowego a w górnej części widać obraz z kamery w czasie rzeczywistym wraz z naniesionymi wskazówkami nawigacji np. nazwa ulicy, strzałki.

Źródło: Google

Czy rozszerzona rzeczywistość zmieni sposób korzystania z nawigacji?

Obecnie nawigacja oparta o rozszerzonej rzeczywistości w Mapach Google jest w fazie rozwojowej pozostając w stadium beta, a jej dostępność jest mocno ograniczona, jednak inne firmy, a w szczególności koncerny motoryzacyjne rozwijają nawigację z elementami AR. W 2018 roku Mercedes-Benz zaprezentował nową generację klasy A typoszeregu W177, która w opcjach posiada nawigację z elementami AR. Opcja ta kosztuje 1227zł i jest dostępna w Polsce. Obecnie Mercedes stopniowo rozszerza listę modeli z tą funkcją - posiadają ją już np. model GLE.

Kiedy opcja rozszerzonej rzeczywistości w Mapach Google zostanie udostępniona?

Tego obecnie nie wiemy. Patrząc na to jak rozbudowana i skomplikowana jest to funkcja Google prawdopodobnie przez długi okres czasu będzie ją testował i udoskonalał. Bardzo prawdopodobne jest, że AR dostępne będzie jedynie w wybranych lokalizacjach jak Street View.