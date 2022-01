Rozwiąż krzyżówkę i wygraj rabat na sprzęt Xiaomi. x-kom zaprasza

Technologiczny Dzień Babci i Dziadka trwa w sklepie x-kom, a kolejna propozycja to rabat na sprzęt Xiaomi.

O ile dotychczasowe promocje x-kom nie wymagały żadnych interakcji poza internetem, o tyle nowa jest odmienna. W marcowym wydaniu gazety Tele Tydzień znajduje się technologiczna krzyżówka x-komowa. Dotyczy ona oczywiście segmentu szeroko pojętej technologii. Odgadnięte hasło to kod promocyjny do sklepu x-kom.pl, a wygraną jest rabat na sprzęt Xiaomi.

Oferta promocyjna obowiązuje do 23.01.2022 r. do końca dnia lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami. Jak z niej skorzystać?

należy rozwiązać krzyżówkę dostępną w gazecie Tele Tydzień 3/2022 ;

; wejść na stronę www.x-kom.pl/od-serca i dodać produkt do koszyka;

w polu „masz kod promocyjny” wpisać hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Uwaga - Hasło należy wpisać małymi literami, a pomiędzy wyrazami używać łącznika „-”.

I to wszystko - wystarczy dokończyć składanie zamówienia, aby cieszyć się rabatem.

Źródło: x-kom

