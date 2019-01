Rozwiązania LG wspomogą Asystenta Google

Odsłuchiwanie i dyktowanie wiadomość SMS bez wyjmowania smartfona z kieszeni, ustalanie nowej trasy bez odrywania wzroku od autostrady, a do tego łatwiejszy dostęp do Asystenta Google - to tylko niektóre funkcje w smartfonach i słuchawkach LG.

Łatwiejszy dostęp do Asystenta Google dzięki LG

Asystenta Google można aktywować między innymi głosowo, ale do uruchomienia go w LG G7 ThinQ oraz w słuchawkach LG Tone Platinum SE wystarczy nacisnąć dedykowany przycisk z boku obudowy. Zaletą takiego rozwiązania jest szybki i łatwy dostęp do Asystenta. W przypadku słuchawek to również możliwość odczytywania i odpowiadania na wiadomości bez telefonu w ręku. Po naciśnięciu dedykowanego przycisku w smartfonie LG G7 lub słuchawkach LG, Asystent Google będzie natychmiast gotowy do odpowiedzi na każde pytanie, włączy budzik lub ustawi przypomnienie, doda produkty do listy zakupów. Dzięki rozwiniętym umiejętnościom rozumienia mowy może być również wykorzystywany jako notatnik. Asystent przydaje się przede wszystkim w momentach, w których nie możemy trzymać smartfona w ręku. Świetnie sprawdzi się w samochodzie. Wystarczy zapytać go o drogę do pracy, bez podawania konkretnego adresu za każdym razem, a Asystent samodzielnie wyznaczy najkrótszą drogę, dodatkowo aktualizowaną w czasie jazdy żeby sprawnie ominąć korki.

Odczytywanie i odpowiadanie na powiadomienia

Unikalną możliwość sterowania smartfonem bez dotykania go dają słuchawki LG Tone Platinum SE, wyposażone również w dedykowany przycisk wywołujący Asystenta Google. O ile zwykłe słuchawki sygnalizują nadejście powiadomienia, to słuchawki od LG, oznaczone jako Assistant-ready, umożliwiają dodatkowo odsłuchiwanie i odpowiadanie na wiadomości bez wyjmowania smartfona z kieszeni np. w mroźny poranek w drodze do pracy.

Dyskrecja w słuchawkach LG Tone Platinium

Wystarczy nacisnąć przycisk, aby Asystent przeczytał wiadomość i natychmiast podyktować mu odpowiedź. Wszystko to bez wyjmowania telefonu z kieszeni nawet na sekundę. Ta opcja przyda się szczególnie podczas gotowania, uprawiania sportu czy w mroźny, deszczowy dzień, nie wspominając już o zapracowanych mamach z gromadką dzieci, które muszą natychmiast odpowiedzieć na wiadomość nie mając wolnej ręki. Asystent w słuchawkach LG doskonale sprawdzi się także jako tłumacz. Kiedy obcokrajowiec zada nam pytanie, wystarczy poprosić Asystenta, aby przetłumaczył nam zdanie, którego nie rozumiemy. Tłumaczenie przekaże do ucha użytkownika. Słuchawki przydadzą się także w sytuacjach, w których nie zawsze chcemy, aby współpracownicy lub partnerzy usłyszeli treść dostarczonej wiadomości. To tylko niektóre z możliwości jakie przed użytkownikami otwiera Asystent Google na smartfonach LG. Sprawdzi się on przede wszystkim w sytuacjach, w których zadanie jednego pytania zastąpi cały proces otwierania aplikacji, wyszukiwania opcji, wpisywania komend do przeglądarki lub wyszukiwarki funkcji.

Dedykowany przycisk Asystenta Google dostępny jest w smartfonie LG G7 ThinQ oraz słuchawkach LG Tone Platinum SE, a jego funkcjonalność będzie rozwijana również w kolejnych modelach smartfonów LG.