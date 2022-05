Rozwiązania edukacyjne ASUS i Intel, czyli Edukacja dla Odkrywców. Jaki model warto kupić?

Marka ASUS specjalnie z myślą o wyzwaniach towarzyszących procesowi uczenia się zaprojektowała serię dla edukacji. Sprawdzamy, który laptop dla dziecka i nastolatka będzie najlepszy.

W ramach współpracy ASUS i Intel powstały rozwiązania przeznaczone dla uczniów, studentów oraz edukatorów. W ramach programu Education Explorers firma ASUS stworzyła bowiem serię laptopów i komputerów stacjonarnych, które odpowiadają na potrzeby i wyzwania stawiane przed uczniami i nauczycielami. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by mogły spełniać wymagania i zaspokajać różnorodne potrzeby użytkowników.

Nowa rzeczywistość w szkołach i na uczelniach to także nowe potrzeby sprzętowe. Seria dla edukacji ma sprostać zadaniom takim, jak efektywne nauczanie zdalne – i to w wielu dyscyplinach, jak sztuka, matematyka czy inżynieria – czy zarządzanie IT.

Które laptopy są najlepsze dla uczniów i studentów?

Wszystkie wymieniane niżej modele wyposażono w najnowszą technologię Intel Wi-Fi 6, co ma być odpowiedzią na potrzebę korzystania z szybkich i stabilnych prędkości podczas zajęć zdalnych oraz rozmów wideo czy udostępniania prezentacji oraz innych treści reszcie grupy. Dodatkowo, dwa modele mogą pochwalić się też wbudowanym 4G LTE, dzięki czemu nawet w przypadku problemów z Wi-Fi nic nie zakłóci pracy ucznia, a z laptopa z łatwością będzie można korzystać także poza domem.

Co ważne, większość laptopów z serii stworzonej dla edukacji wyposażono w specjalną technologię redukcji szumów opartą na sztucznej inteligencji. Ta przydatna funkcja redukuje niepotrzebne odgłosy w tle, by spotkania nie zakłóciło np. szczekanie psa czy hałas wywołany przez pozostałych domowników.

ASUS ExpertBook B1500

technologia Intelligent Performance Boost pozwalająca osiągnąć najwyższą wydajność poprzez dostrojenie wewnętrznego układu chłodzenia

wytrzymałość klasy wojskowej

waga: tylko 1,72 kg

technologia redukcji szumów oparta na sztucznej inteligencji

ASUS ExpertBook B3

opcja wbudowanego 4G LTE

technologia redukcji szumów oparta na sztucznej inteligencji

konstrukcja z ekranem obracanym o 360 stopni

z opcjonalnym rysikiem i dwiema kamerami

klawiatura odporna na rozlanie cieczy

pokryty antybakteryjną powłoką

ASUS BR1100

wszechstronne gumowe ochraniacze

klawiatura odporna na rozlanie cieczy

ultrawytrzymały zawias

opcja wbudowanego 4G LTE

technologia redukcji szumów oparta na sztucznej inteligencji

ASUS Chromebook CX1

napędzany czterordzeniowym procesorem Intel

dwuzakresowa technologia WiFi 6

konstrukcja ze smukłymi ramkami CX1500 – większa powierzchnia ekranowa w kompaktowej obudowie

lekka obudowa – waga: 1,74 kg

zawias obracany pod kątem 180 stopni

