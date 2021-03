Rozwiązania, które przedłużą żywotność twoich ubrań

Czy pranie i suszenie może być bardziej ekologiczne? Zdecydowanie tak - jeśli odpowiednio o to zadbamy. Zobacz, jak przedłużyć życie swoich ubrań bez zbędnego wysiłku i zadbać o przyszłość naszej planety.

Czy zdajesz sobie sprawę, że każdego roku do wytworzenia nowych ubrań zużywa się ok. 93 mld m³ wody. Dodatkowo, w momencie ich produkcji wyemitowanych zostaje ok. 1,2 mld ton dwutlenku węgla. Niestety obecnie mniej niż 1% materiałów zużytych do produkcji tkanin podlega recyklingowi, a miliony ton ubrań trafiają na śmietnik - tylko w Unii Europejskiej wyrzuca się średnio 11 kg ubrań na osobę rocznie...

Głównym powodem pozbywania się ubrań jest to, że po prostu się niszczą - blakną, zmieniają swój kształt czy strukturę. Dotyczy to przede wszystkim odzieży niskiej jakości, której w szafach zazwyczaj mamy najwięcej. Ale to nie wszystko - problemem okazuje się także niewłaściwe dbanie o ubrania. Aby ciuchy zachowały swój wygląd i towarzyszyły nam jak najdłużej, warto wybierać rzeczy dobre jakościowo oraz pomyśleć o odpowiedniej pielęgnacji. Istotny jest nie tylko właściwy dobór detergentów, ale także użycie konkretnych ustawień podczas prania i suszenia. W tym wypadku niezawodne okazują się pralki i suszarki Electrolux PerfectCare, które stanowią wsparcie w codziennych obowiązkach oraz pozwalają wydłużyć życie ubrań, zachowując ich pierwotny kolor i kształt.

Oszczędzaj wodę, energię i czas

Oprócz przemyślanego kupowania ubrań, istotny jest również sposób ich pielęgnacji. Na szczęście, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy dbać o ciuchy w sposób bardziej ekologiczny, czyli oszczędzać wodę oraz energię i jednocześnie przedłużać ich żywotność, a co za tym idzie - dbać o nasze środowisko. Wystarczy świadomie korzystać z nowoczesnych technologii, które proponują nam producenci pralek i suszarek bębnowych. W urządzeniach Electrolux z serii PerfectCare zastosowano kilka pomocnych rozwiązań, dzięki którym zaoszczędzimy nie tylko nasz czas, ale również pieniądze.

Pranie w 30°C tak samo skuteczne, jak pranie w 40°C...

...tylko, że przy niższej temperaturze oszczędzamy aż 30% energii. A co z większymi zabrudzeniami i nieprzyjemnymi zapachami? Dzięki funkcji UltraWash w pralkach Electrolux pozbędziemy się ich nawet w mniejszych temperaturach - okazuje się, że pranie w 30 stopniach jest tak samo wydajne jak w 40 - jedyna różnica jest taka, że zużyjemy mniej energii i będziemy dłużej cieszyć się intensywnymi kolorami ubrań.

Zamiast włączać cały cykl prania, możesz odświeżyć swoje ubrania...

...i oszczędzić przy tym 96% wody. Warto sobie uświadomić, że całkowity cykl prania nie zawsze jest potrzebny - często może się okazać, że raz założona sukienka nie wymaga pełnego cyklu prania, ale z pewnością konieczne jest jej odświeżenie. W tej sytuacji idealnym rozwiązaniem okazuje się użycie samej pary, dzięki czemu nie tylko oszczędzasz wodę, ale również przedłużasz żywotność swojej odzieży. Poza tym, odświeżanie parowe redukuje zagniecenia, co oznacza mniej prasowania. Wiele pralek i suszarek Electrolux jest wyposażonych w program SteamCare, który stosuje parę w ostatnim cyklu prania lub suszenia. Oczywiście można też skorzystać z niego oddzielnie, nie uruchamiając całego cyklu.

Aby jeszcze lepiej odświeżyć swoje ubrania i nadać im miły zapach, warto skorzystać z Electrolux FreshScent - to system odświeżania odzieży, który wykorzystuje parę i substancje zapachowe zamiast detergentu.

Świadome dozowanie detergentów to nie tylko oszczędność...

...ale również ochrona włókien ubrań. Zbyt duża ilość środków chemicznych może negatywnie wpłynąć na jakość i wygląd twojej odzieży, tym samym prowadząc do jej szybszego zużycia. Poza tym niewłaściwe dodawanie płynów do prania może przyczyniać się do większego zanieczyszczania środowiska.

Należy pamiętać, że waga załadunku prania oraz rodzaj tkanin mają wpływ na to, ile detergentu należy użyć. Istotny może okazać się również rodzaj wody w Twojej okolicy. W tym przypadku pomocna może okazać się funkcja AutoDose, w którą wyposażone są pralki Electrolux - urządzenie automatycznie dozuje odpowiednią ilość detergentu oraz zmiękczacza.

Wygodne i bezpieczne suszenie, a także...

...oszczędność miejsca i czasu. Zapomnij o rozwieszaniu i zdejmowaniu prania. Zaawansowane suszarki bębnowe Electrolux, dzięki specjalnym programom umożliwiają suszenie aż 93% wszystkich rodzajów tkanin w bezpieczny i efektywny sposób, często bez konieczności prasowania. Bez problemu możemy wysuszyć w nich tak delikatne materiały, jak wełna, jedwab, puch czy bawełna.

Przy użyciu programu Outdoor, możesz wysuszyć swoją odzież wierzchnią (np. puchową kurtkę), zachowując jej wygląd i do 30% lepszą izolację termiczną niż przy suszeniu na wolnym powietrzu, co oznacza, że posłuży nam na kolejne sezony. W suszarkach Electrolux nie zabrakło także programu przeznaczonego do suszenia większych rzeczy, takich jak kołdry czy prześcieradła.

Dodatkowo, każda suszarka Electrolux z serii 600, 700, 800 i 900 jest wyposażona w czujniki wilgotności i temperatury, które wykrywają, kiedy tkaniny są suche i należy zakończyć cykl. W ten sposób, dzięki technologii SensiCare, możemy zaoszczędzić czas i energię, a także chronić tkaniny przed przesuszeniem.

Pranie przez telefon...

...to możliwe dzięki aplikacji My Electrolux Care, która pozwala na zdalne sterowanie pralką i suszarką. Za pomocą smartfona możemy m.in. wybrać odpowiedni program i temperaturę prania, a także zapisać najczęściej stosowane ustawienia. Poza tym możemy liczyć na porady i wskazówki ekspertów dotyczące najlepszego sposobu prania odzieży.

Jaką pralkę wybrać?

Ekologiczne pranie to nie tylko właściwe użycie detergentów i świadomy wybór ustawień. Liczy się również samo urządzenie, a właściwie to, ile energii oraz wody zużywa podczas prania. Jak zapewnia producent, pralki Electrolux noszą oznaczenia klasy energetycznej od A+++ do A+++ -75%, co oznacza, że urządzenie Electrolux o najwyższej klasie energetycznej działa o 75% wydajniej niż określają to wymogi dla klasy A+++. Mniejsze zużycie energii jest możliwe także dzięki specjalnym funkcjom, o których pisaliśmy wyżej.

Podczas wyboru pralki, należy wziąć pod uwagę jej pojemność. W tym przypadku musimy zastanowić się, jak często robimy pranie oraz jakie rodzaje i wielkości tkanin pierzemy najczęściej. Dla większych rodzin najlepszym rozwiązaniem będą pralki Electrolux z serii PerfectCare 900, które pomieszczą do 10 kg tkanin.

Nie zapomnij również o dokładnym zaplanowaniu miejsca, w którym stanie urządzenie. Warto zadbać o łatwo dostępną przestrzeń, aby wkładanie i wyciąganie prania nie okazało się problematyczne. W ofercie marki Electrolux znajdziemy zarówno pralki ładowane od przodu, jak i od góry.

Jaką suszarkę wybrać?

Podobnie jak w przypadku wyboru pralki, tutaj również powinniśmy zadbać o właściwy rozmiar oraz pojemność urządzenia. Electrolux oferuje suszarki, które są w stanie pomieścić 7-9 kg tkanin. Możemy zdecydować się na standardową suszarkę ładowaną od przodu - z pompą ciepła lub bez - którą ewentualnie możemy ustawić na pralce. Jeśli jednak całkowicie brakuje nam miejsca na tego typu urządzenie, warto wyposażyć się w pralko-suszarkę Electrolux, która jest równie funkcjonalna i skuteczna, co dwa oddzielne sprzęty.

Podobnie, jak w przypadku pralek, suszarki Electrolux charakteryzują się wysoką klasą energetyczną od B do A+++. Do tego warto zaznaczyć, że suszarki wyposażone w pompę ciepła pozwalają zaoszczędzić do 40% energii w porównaniu ze standardowymi urządzeniami kondensacyjnymi, co czyni je ekologicznym i opłacalnym rozwiązaniem.

Źródła: innpoland.pl; Ellen MacArthur Foundation