Rozwinął się nowy, zmutowany wariant koronawirusa - Omikron

Władze na całym świecie zaczęły podejmować kroki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa Omikron. W piątek Światowa Organizacja Zdrowia uznała ten silnie zmutowany wariant koronawirusa za "wariant niepokojący" ze względu na wstępne dowody, że może być bardziej zaraźliwy i bardziej odporny na szczepienia niż poprzednie.

Lawrence Young, wirusolog i profesor onkologii molekularnej w Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii napisał w oświadczeniu:

Jest to najbardziej zmutowana wersja wirusa, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Ten wariant zawiera pewne zmiany, które widzieliśmy wcześniej w innych wariantach, ale nigdy nie było tych wszystkich kombinacji razem w jednym wirusie. Ma również nowe mutacje.