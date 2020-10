Ruined King: A League of Legends Story - turowy RPG na pierwszym zwiastunie

Seria gier z uniwersum League of Legends już niebawem rozszerzy się o kolejny tytuł. Riot Games zapowiedziało właśnie Ruined King: A League of Legends Story.

Studio Riot Games już w zeszłym roku zapowiedziało rozwój uniwersum League of Legends. Do popularnej MOBY dołączyć miały liczne produkcje bazujące na świecie i bohaterach z LoL-a. Poznaliśmy już karciankę Legends of Runeterra oraz mobilną odsłonę klasycznego League of Legends - Wild Rift. W dniu dzisiejszym poznaliśmy kolejny projekt, a jest nim Ruined King: A League of Legends Story - turowa gra RPG dedykowana solowej rozgrywce.

Co ciekawe, za produkcję tytuł nie odpowiada Riot Games. Prace nad grą powierzono Airship Syndicate, czyli twórcom znakomitego Battle Chasers: Nightwar czy Darksiders Genesis. W Ruined King: A League of Legends Story będziemy mogli wcielić się w tak dobrze znane fanom uniwersum postacie jak: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri czy Pyke. Oczywiście dzisiejsze ogłoszenie nie mogło się obyć bez stosownego zwiastuna.

Ruined King: A League of Legends Story zadebiutuje już na początku 2021 roku na PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Produkcja trafi również na konsole Xbox Series X i PlayStation 5, ale nastąpi to w nieco późniejszym terminie. Co istotne, osoby które nabędą grę na PS4/Xbox One otrzymają jej darmową kopię dedykowaną nowym konsolom.

Zobacz również: Najlepsze horrory na Halloween 2020. W te gry musicie zagrać