Rune 2 uratowane, gra otrzyma dalsze wsparcie pomimo zamknięcia Human Head Studios

Wydawca gry Rune 2 rozwiał obawy dotyczące przyszłości gry i potwierdził dzisiaj, że nawet bez Human Head Studios zapewni produkcji dalsze wsparcie.

Wczoraj informowaliśmy was o niespodziewanym zamknięciu studia Human Head, którego najnowsze dzieło - Rune 2, dopiero co trafiło do sprzedaży. Wówczas pojawiły się uzasadnione obawy, że produkcja nie będzie mogła liczyć na dalsze wsparcie. Na szczęście, wydawca gry - firma Ragnarok Game LLC, uspokoił dzisiaj fanów produkcji.

Przedstawiciele Ragnarok Game LLC ujawnili, że Rune 2 okazało się ogromnym sukcesem na Epic Games Store i sprzedaż gry przekroczyła ich oczekiwania. Co zaś się tyczy zespołu odpowiedzialnego za produkcję, to ponoć Human Head Studios było zobowiązane do zapewnienia grze wsparcia przez wiele kolejnych miesięcy, ale, jako że formalnie studio przestało istnieć (choć tak naprawdę działać będzie pod zmienioną nazwą), to wydawca nie może pociągnąć go do odpowiedzialności.

Trzeba przyznać, że cała ta sprawa w nie najlepszym świetle przedstawia nam nieistniejące już studio Human Head i jej liderów. Szczególnie, że jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie wydawcy - on również dowiedział się o zamknięciu studia dopiero z prasy. Wcześniej przedstawiciele firmy Ragnarok Game LLC nie otrzymali żadnych wiadomości od zespołu odpowiedzialnego za Rune 2.

Przede wszystkim: kochamy tę grę i nadal będziemy wspierać Rune 2. - Ragnarok Game LLC, wydawca gry Rune 2

Na szczęście wydawca nie ma zamiaru porzucać tytułu i oficjalnie zapowiedział, że Rune 2 otrzyma pełne wsparcie firmy. Obecnie trwa kompletowanie nowego zespołu, który będzie zajmować się rzeczoną produkcją. W pierwszej kolejności mają zostać naprawione wszelkie błędy zgłaszane przez społeczność gry. Wydawca jest również świadom, że Rune 2 wymaga poprawek pod względem technicznym. W dalszej perspektywie mają zostać zaprezentowane nowości, które rozbudują grę.

Rune 2 jest obecnie dostępne jedynie na PC (Epic Games Store), w przyszłym roku gra zawita również na platformę Steam. Wcześniej sugerowano, że produkcja może trafić także na konsole PlayStation 4 i Xbox One, ale póki co nie są to potwierdzone informacje.

