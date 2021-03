Russell Crowe dołącza do obsady "Thor: Love And Thunder", kogo zagra?

Uniwersum Marvela właśnie wzbogaciło się o kolejne znane nazwisko. Do obsady nadciągającego "Thor: Love And Thunder" dołączył Russell Crowe.

Russella Crowe'a nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Australijski aktor zdobył serca widzów na całym świecie rolami w takich filmach jak: "Gladiator" (Oscar za rolę pierwszoplanową), "Piękny Umysł" (nominacja do Oscara) czy "Pan i władca: Na krańcu świata".

Jak donosi redakcja serwisu Deadline (powołując się na zaufane źródła), tym razem Crowe dołączy do Marvel Cinematic Universe, a konkretnie pojawi się w "Thor: Love And Thunder". W kogo dokładnie wcieli się aktor? Tego niestety nie wiemy, ponoć reżyser filmu - Taika Waititi, trzyma to w ścisłej tajemnicy bowiem chce zaskoczyć fanów.

Thor: Love And Thunder - data premiery

Film „Thor: Love And Thunder” miał pierwotnie zadebiutować już w listopadzie tego roku. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany twórców i przełożono premierę na luty 2022. Jednak, jak już wiemy, i tego terminu nie uda się dotrzymać. Według najnowszych ustaleń „Thor: Love And Thunder” trafi do kin dopiero 6 maja 2022 roku.

Zobacz również: Wiedźmin na Netflix - wiemy, jak będzie wyglądać Dziki Gon w serialu