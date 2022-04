Russian Doll - sezon 3. Wszystko, co wiemy o kontynuacji i premierze

Czy czeka nas kontynuacja popularnego serialu Russian Doll? Oto najważniejsze informacje.

Russian Doll / Netflix

Russian Doll

Tytuł: Russian Doll

Twórcy: Natasha Lyonne, Amy Poehler i inni

Gatunek: Dramat, Komedia

Produkcja: USA

Russian Doll to historia aroganckiej i bezpośredniej Nadii Vulvokov, która każdego wieczoru trafia na tę samą imprezę, na której umiera, po czym kolejnego dnia budzi się cała i zdrowa.

Pętla czasowa, w której zostaje uwięziona oraz problemy, które napotyka, skłaniają ją do postawienia sobie poważnych, egzystencjalnych pytań.

Sezon 3

Mimo, że oficjalnie nie poinformowano jeszcze o kontynuacji serialu, aktorka wcielająca się w Nadię, Natasha Lyonne pierwotnie przedstawiała produkcję Netflixa jako trzysezonowe show, a gdy wyemitowano pierwszy z nich, w jednym z wywiadów powiedziała, że nadal jest to planem jej działania i dodała:

Widzę to całkiem konkretnie i ciekawie będzie zobaczyć, jak się rozwinie. (...) Może to tylko dwa sezony. Może to cztery sezony. W tej chwili wydaje się wyraźnie, że będzie ich trzy.

Pierwszy sezon był przypominającą grę wideo pętlą czasu, drugi zaś obejmował podróże w czasie ze zdrową dawką akcji w multiversum.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co czeka nas w trzecim sezonie, gdyż wiedzą to tylko twórcy, jednak cokolwiek wydarzy się w życiu Nadii i Alana, skłoni ich to do dalszego odkrywania połączeń z przeszłością i powiązań między sobą.

Russian Doll / Netflix

Obsada

W drugim sezonie Russian Doll Lyonne i Barnett powrócili do swoich ról jako Nadia i Alan, a Greta Lee oraz Rebecca Henderson jako przyjaciółki Nadii, Maxine i Lizzy.

Elizabeth Ashley pojawiła się również w roli matki chrzestnej Nadii, Ruth.

Sezon 2 obejmował też kilku nowych aktorów, w tym Annie Murphy. Na tej podstawie możemy założyć, że kolejny sezon ponownie ukaże główne postaci i przyniesie kilka nowych.

Premiera - kiedy i gdzie?

Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery trzeciego sezonu Russian Doll, jednak z pewnością odbędzie się ona na Netflixie.

