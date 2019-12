Rusza postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

Od dzisiaj do 10 stycznia 2020 roku będzie trwało postępowanie konsultacyjne w celu rozdysponowania częstotliwości umożliwiającej korzystanie ze standardu 5G. Do wzięcia są cztery pasma w zakresie 3480-3800 MHz.

Każda z 4 rezerwacji to 80 MHz ze wspomnianego zakresu. Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, cena wywoławcza za jedną rezerwację (blok) wynosi 450 mln zł. Zwycięstwo w aukcji oznacza przyznanie pasma na własność do końca maja 2035 roku oraz konieczność wypełnienia szeregu zobowiązań. Jak obwieszcza to strona UKE:

"Zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:

co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 6 miesięcy od otrzymania rezerwacji;

do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 250 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;

do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 500 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich."

Warto odnotować, że duży nacisk został położony na największe skupiska ludności, czyli miasta wojewódzkie. Do przetargu z pewnością staną wszystkie aktualnie działające w kraju sieci telekomunikacyjne, tym bardziej, że takie, jak Orange i T-Mobile już mają działające stacje 5G (Warszawa), a Play robił testy w paśmie 3,4 GHz w Toruniu, a w styczniu zacznie testować 5G w paśmie sieci 3G - 2100 MHz. Ilu dostawców usług załapie się od raz na nowy standard? Tego dowiemy się już niebawem.