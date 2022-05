Rusza sprzedaż POCO F4 GT! Nowy gamingowy smartfon Xiaomi

Nowy gamingowy telefon od Xiaomi jest już na półkach. Jak wygląda oferta POCO F4 GT?

Fot. Xiaomi

Dzisiaj POCO zaprezentowało swój kolejny telefon. Marka, znana ze swojego przywiązania do tworzenia telefonów, które mają "wszystko, co potrzebne, a nic, co zbędne", stworzyła tym razem telefon gamingowy. Dzięki procesorowi Snapdragon 8 Gen 1, wyprodukowanemu w technologii 4 nm, wspieranemu przez zaawansowane system chłodzenia LiquidCool 3.0, smartfon poradzi sobie z każdą grą.

Fot. Xiaomi

Ma on też płaski wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, a nad nim specjalne magnetyczne, wysuwane z obudowy przyciski, działające podobnie do używanych w gamepadach klawiszy – spustów, które ułatwiają sterowanie w grach. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy pojemną, baterię, a także szybkie ładowanie 120 W.

Fot. Xiaomi

POCO F4 GT jest dostępny w trzech kolorach: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow, oraz w dwóch wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB.

POCO F4 GT - cena i promocje

Dla klientów Xiaomi przygotowało kilka okazji. Nabywcy POCO F4 GT mogą skorzystać z usługi posprzedażowej premium, która oferuje jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od daty zakupu. Co więcej, Xiaomi oferuje również 2 miesiące Youtube Premium w prezencie.

Warto także wspomnieć o premierowej promocji. Przez pierwsze 2 dni sprzedaży (od 10.05, od godziny 15.00, do 12.05, do godziny 15.00), cena obu modeli jest niższa o 350 zł. Ceny tych smartfonów (w tym ceny promocyjne przez pierwsze 48 h) to:

8 GB + 128 GB, cena detaliczna: 2999 zł , cena w promocji na start: 2649 zł ,

, cena w promocji na start: , 12 GB + 256 GB, cena detaliczna: 3499 zł, cena w promocji na start: 3149 zł.

POCO F4 GT - specyfikacja techniczna

Fot. Xiaomi

Przypominamy specyfikację techniczną najnowszego telefonu POCO:

System operacyjny : Android 12, MIUI 13

: Android 12, MIUI 13 Wyświetlacz : AMOLED 6.67 cala, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus

: AMOLED 6.67 cala, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus Procesor : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), Adreno 730

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), Adreno 730 RAM : 8 GB / 12 GB LPDDR5

: 8 GB / 12 GB LPDDR5 ROM : 128 GB / 256 GB UFS 3.1

: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Aparat : aparat główny 64 Mpix ƒ/1,9 + 8 Mpix ƒ/2,2 + 2 Mpix ƒ/2,4, aparat przedni 20 Mpix ƒ/2,4

: aparat główny 64 Mpix ƒ/1,9 + 8 Mpix ƒ/2,2 + 2 Mpix ƒ/2,4, aparat przedni 20 Mpix ƒ/2,4 Wymiary : 162.5 x 76.7 x 8.5 mm

: 162.5 x 76.7 x 8.5 mm Waga : 210 g

: 210 g Łączność : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC 4 głośniki stereo Dolby Atmos, triggery, CyberEngine, czytnik linii papilarnych z boku

Bateria: 4700 mAh, szybkie ładowanie 120W

POCO F4 GT - gdzie kupić?

POCO F4 GT jest dostępny w punktach Xiaomi Store, a także w oficjalnej sprzedaży internetowej na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl.

Ponadto telefony są też dostępne w sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, x-kom i na Allegro.pl