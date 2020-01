Ruszają beta testy Disintegration, nowatorskiego FPS-a od twórcy Halo

Już z końcem stycznia rusza zamknięta i otwarta beta gry Disintegration, debiutu studia V1 Interactive.

W dniu dzisiejszym ogłoszono, że z końcem stycznia ruszają dwie bety Disintegration, debiutu studia V1 Interactive. Zamknięte beta testy potrwają od 28 stycznia do 29 stycznia i możecie się do nich zarejestrować za pomocą oficjalnej strony gry. Otwarta testy gry rozpoczną się 31 stycznia i potrwają do 1 lutego. Podczas bety dostaniemy do wypróbowania dwa, z trzech trybów multiplayer. Niestety, nie otrzymamy dostępu do kampanii dla jednego gracza.

Przypomnijmy, że za produkcję Disintegration odpowiada studio V1 Interactive, założone w 2014 roku przez Marcusa Letho, twórcę kultowej serii Halo. Produkcja zapowiada się na nowatorskie połączenie FPS-a (first person shooter) z grą strategiczną, więc już teraz wzbudza wiele emocji. W produkcji wcielimy się w pilotów nowoczesnych, latających pojazdów bojowych. Zadaniem graczy będzie bezpośrednia walka z wrogimi oddziałami przy jednoczesnym zarządzaniu jednostkami należącymi do naszych oddziałów naziemnych. Już wcześniej lider studia - Marcus Letho, zdradził, że w dniu premiery Disintegration możemy liczyć na pełnoprawną kampanię fabularną oraz rozbudowany tryb multiplayer.

Disintegration ukaże się na PC oraz konsolach Xbox One, PlayStation 4. Premiera gry jest planowana na 2020 rok.