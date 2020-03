Ruszają zapisy do zamkniętych beta testów Gwinta: Wiedźmińskiej gry karcianej na Androida

Studio CD Projekt Red ogłosiło właśnie, że już w przyszłym tygodniu rozpoczną się testy beta Androidowej wersji Gwinta.

Debiut gry Gwint: Wiedźmińska gra karciana, w wersji na urządzenia z systemem Android, jest zaplanowany na koniec marca. Fani mobilnego grania nie muszą jednak czekać do premiery tytułu, aby go wypróbować. Twórcy produkcji – studio CD Projekt RED, ogłosili właśnie rozpoczęcie zapisów do zamkniętych testów beta.

Zasady przyznawania dostępu do testów są proste - „kto pierwszy ten lepszy”, więc nie ma na co czekać, tym bardziej, że każdy uczestnik testów otrzyma unikalnego avatara o nazwie – Cesarski Golem. Zarejestrować może się każdy, kto ma konto GOG.COM i Google Play. Co więcej, wszelkie postępy, uzyskane podczas zamkniętej bety, zostaną zapisane na koncie GOG.COM i przeniesione do pełnej wersji gry. Warto przypomnieć, że dzięki funkcji cross-play, możemy dzielić postępy i zasoby pomiędzy wszystkimi wersjami gry, połączonymi z tym samym kontem GOG.com. Zapisać do bety możecie się pod tym adresem.

Gwint: Wiedźmińska gra karciana zadebiutuje na urządzeniach z systemem Android 24 marca 2020 roku. Gra będzie dostępna za darmo w sklepie Google Play.

źródło: playgwent.com