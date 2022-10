Ruszył Allegro Smart Week! Sprawdziłam, czy warto skorzystać z akcji

Gdy mowa o polskich firmach, z których możemy być dumni - nie sposób pominąć czołowej platformy e-commerce. Jeśli posiadasz aktywną funkcję Smart lub chcesz skorzystać z darmowych dostaw, skorzystaj z promocji na start, zupełnie za darmo. Następnie, czeka na Ciebie Smart Week!

Allegro Smart - co to jest? Co daje?

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1999 roku, tak więc de facto rozwijało się wraz z rewolucją e-commerce. Przez ponad dwie dekady działalności serwis przeszedł niemałe zmiany, a także unowocześnienia. W styczniu 2022 liczba użytkowników wynosiła 21,8 milionów. Jest to dotychczas największa platforma służąca do sprzedaży i zakupów produktów w przestrzeni internetowej na polskim rynku. Sprzyja temu zwiększona transparentność ofert, sprzedawców, bezpieczeństwo płatności, a nawet dodatkowe udogodnienia takie jak funkcja Smart. Subskrypcja umożliwia darmową dostawę produktów, których finalna kwota za zakupy wynosi ponad 40 zł. Po raz pierwszy mogliśmy skorzystać z niej w sierpniu 2018 roku - do września ubiegłego roku, użytkownicy zaoszczędzili na dostawach aż 2,8 mln złotych. Zdaje się, że jest to najlepsza odpowiedź na pytanie - czy warto korzystać z opcji Smart. Zwłaszcza, że koszt wynosi zaledwie 49 zł przy płatności za 12 miesięcy lub 10,99 zł przy płatności za 1 miesiąc.

Jeśli dotychczas nie miałeś okazji skorzystać z funkcji, a dość często dokonujesz zakupów na platformie. Uaktywniając subskrypcję, przysługuje Ci aż 5 darmowych dostaw - nie musisz jednak ponosić żadnych kosztów usługi. Dopiero po ich zrealizowaniu, dokonasz wyboru czy zamierzasz skorzystać z pełni możliwości Allegro Smart czy zrezygnujesz. Oto kilka kroków, które należy wykonać w celu skorzystania z promocji.

Aktywuj Allegro Smart! na start - od tego momentu masz 3 miesiące na wykorzystanie 5 darmowych dostaw.

- od tego momentu masz 3 miesiące na wykorzystanie 5 darmowych dostaw. Kupuj oferty oznaczone Smart - po każdym zakupie poinformujemy Cię, ile jeszcze masz dostaw.

- po każdym zakupie poinformujemy Cię, ile jeszcze masz dostaw. Zdecyduj co dalej - po wykorzystaniu 5 dostaw Smart!, wygaśnie i Ty zdecydujesz, czy chcesz korzystać dalej.

Źródło: Unsplash/Maarten van den Heuvel

Allegro Smart Week - rabaty aż do -50%

Jeśli już jesteś posiadaczem Allegro Smart, zyskujesz dostęp do aktualnie trwającej promocji Smart Week! Umożliwia ona przegląd i zakup produktów w niecodziennych ofertach wyłącznie dla subskrybentów. Na ten moment to ponad 153 tysiące produktów - a w tym elektronika, sprzęt do domu, AGD, RTV, a nawet motoryzacja czy bilety na wydarzenia.

Warto dodać, że Allegro Smart umożliwia dokonywanie bezpiecznych płatności z góry, spłatę w ratach pay oraz płatność przy odbiorze. Gdy mowa o formach dostawy, możemy zdecydować się na kuriera lub wybrać spośród zielonych automatów Allegro One Box, Paczkomatów lub punktów odbioru w całej Polsce. W przypadku niezgodności produktu z opisem lub innymi zastrzeżeniami, istnieje możliwość darmowego zwrotu. Aby zadbać o grono subskrybentów oferty Allegro Smart, serwis przedstawia cykliczne Smart! okazje, Smart! Week oraz dostęp do przedsprzedaży biletów. Smart Week rusza już dziś - 10 października i potrwa wyłącznie do niedzieli - 16 października. Wszelkie szczegóły aktualnej akcji znajdziesz pod tym linkiem.

