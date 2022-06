Ruszyła Poczta Vivaldi. Czy warto z niej skorzystać?

Choć ikonka poczty była w panelu przeglądarki od dłuższego czasu, dopiero od dzisiaj można aktywnie korzystać z wbudowanego klienta.

Jak podaje Vivaldi, na świecie są aż 4 miliardy użytkowników poczty e-mail, a do 2024 będzie ich 4,5 mld. Każdy z nich może korzystać od dzisiaj z darmowej funkcji Poczta Vivaldi, która została stworzona po to, aby zapewniać łatwe zarządzanie pocztą z różnych źródeł. Dodatkowo jest ona zintegrowana z innymi funkcjami przeglądarki, jak Kalendarz, co znacznie ułatwia życie. Ponadto wprowadzono kilka opcji pozwalających dopasować pocztę zarówno pod względem ilości funkcji, jak i samego wyglądu.

Fot. Vivaldi

Poczta Vivaldi automatycznie wykrywa listy mailingowe oraz wątki dyskusyjne w poczcie, samoczynnie buduje bazę adresów, ma wbudowaną wyszukiwarkę oraz szereg innych praktycznych funkcji. Ogólnie rzecz ujmując, w niczym nie ustępuje konkurencji, a można dodać do niej każde konto POP i IMAP. Wszystko oczywiście za darmo, tak, jak i samo Vivaldi. Może zatem czas najwyższy, aby dać szansę tej przeglądarce? Zachęcam, ponieważ jest to naprawdę coraz mocniejsza propozycja.

