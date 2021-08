Ruszyła otwarta sprzedaż Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3!

Już dziś możemy kupić nowe składane smartfony Samsunga. Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 trafiły do otwartej sprzedaży.

Samsung oficjalnie przedstawił światu swoje dwa najnowsze składane telefony - Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 5G - 12 sierpnia, podczas transmitowanego na całym świecie wydarzenia Galaxy Unpacked. Już tego samego dnia dwa smartfony, a także zegarki Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic oraz słuchawki Galaxy Buds 2 trafiły do przedsprzedaży.

Samsung Galaxy Z Fold3. Fot. Paweł Goryniak

Na dzisiaj został natomiast zaplanowany początek otwartej sprzedaży tych urządzeń. Najbardziej zaawansowany smartfon Samsunga, czyli Galaxy Z Fold3 dostępny jest w Polsce w dwóch wariantach: za telefon z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej zapłacimy 8299 złotych, a za urządzenie z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane 8799 zł. Smartfon napędzany jest przez flagowy procesor Snapdragon 888, posiada rozkładany ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala oferujący 120 Hz częstotliwość odświeżania.

Po raz pierwszy w historii Samsung zdecydował się na umieszczenie pod ekranem aparatu o rozdzielczości 4 MP. Zewnętrzy ekran posiada przekątną 6.2 cala i pokryty jest warstwą szkła ochronnego Gorilla Glass Victus. W smartfonie znajdziemy znany z poprzedniej generacji zestaw aparatów: 12 MP obiektyw główny, 12 MP obiektyw szerokokątny i 12 MP teleobiektyw. Dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i zielonym. Jeżeli nie jesteście pewni zakupu to zachęcamy do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowego pokazu Galaxy Z Fold3.

Galaxy Z Flip 3 w ochronnym etui. Fot. Paweł Goryniak

Drugi ze składanych smartfonów, które trafiły dziś do sprzedaży to mniejszy Galaxy Z Flip3. Jest on dużo bardziej przystępny większej grupie chętnych, ponieważ jego sugerowana cena to 4799 złotych za urządzenie z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej oraz 4999 zł za wariant 8/256. Podobnie jak jego większy brat posiada procesor Snapdragon 888. Jego rozkładany ekran charakteryzuje się przekątną 6.7 cali, matrycą Dynamic AMOLED 2X i 120 Hz częstotliwością odświeżania. Posiada on także mały zewnętrzny wyświetlacz, umieszczony obok wyspy z aparatami. Galaxy Z Flip3 wyposażony jest w aparat z dwoma obiektywami: głównym 12 MP z technologią Dual Pixel oraz 12 MP ultraszerokokątny. W środku znajdziemy natomiast 10 MP aparat selfie umieszczony w wycięciu w ekranie. Urządzenie dostępne jest w czterech kolorach: czarnym, beżowym, zielonym i lawendowym.

Zegarki Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Fot. Paweł Goryniak

Innymi z nowości Samsunga, które trafiły dziś do otwartej sprzedaży są nowe zegarki z linii Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic. Obie wersje oferują te same funkcje i parametry techniczne. Różnią się między sobą konstrukcją, wyglądem koperty oraz materiałami, z których została ona wykonana. Największą nowością w tym roku jest zrezygnowanie z systemu operacyjne Tizen na rzecz WearOS 3 od Google'a. Daje to naszym zegarkom o wiele więcej możliwości, jak choćby dostęp do Usług Google. Jak prezentują się ich ceny? Zegarki dostępne są w różnych rozmiarach i z różnymi opcjami połączenia z telefonem:

Galaxy Watch 4

44 mm - 1299 zł

40 mm - 1169 zł

LTE 44mm - 1519 zł

LTE 40 mm - 1399 zł

Galaxy Watch 4 Classic

46mm - 1799 zł

42 mm - 1649 zł

LTE 46 mm - 1999 zł

LTE 42 mm - 1849 zł

Galaxy Buds 2 Fot. Paweł Goryniak

Ostatnią nowością Samsunga są słuchawki Galaxy Buds 2. Są one mniejsze i lżejsze od pierwszej generacji bezprzewodowych słuchawek koreańskiego producenta. Dostępne są w czterech kolorach: grafitowym, białym, oliwkowym oraz lawendowym. Wnętrze etui ładującego słuchawki będzie dopasowane kolorystycznie do nich, jednak z zewnątrz każde z nich jest białe, choć Samsung przygotował pewne niespodzianki dla osób zamawiających je przed premierą. Cena nowych słuchawek to 649 zł. Za tą kwotę możemy liczyć na 5 do 7 godzin pracy oraz dodatkowe 20 godzin po naładowaniu w etui, wspomnianą już technologię aktywnej i pasywnej redukcji szumów oraz Deep Neutral Network.