Ruszyła promocja na telefony Huawei z serii Y 2019

Od 17 czerwca smartfony z serii Huawei Y 2019 dostępne są w nowych, atrakcyjnych cenach.Najmocniejszy model z serii Y - Y7 2019, wyróżniający się w tym segmencie dużym ekranem i mocną baterią – można teraz kupić za 649 złotych.

Pozostałe modele z serii Huawei Y 2019 dostępne są również w nowych, atrakcyjnych cenach. Huawei Y6 2019 kosztuje teraz 549 złotych, Huawei Y6 2019 w obudowie imitującej skórę dostępny jest za 599 zł, a Huawei Y5 2019 - za 449 zł. Seria Huawei Y to propozycja dla osób, które poszukują smartfona z dużym, panoramicznym ekranem i o oryginalnym designie.

Nowe ceny wyżej wymienionych smartfonów Huawei obowiązują między innymi w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Morele.net i Allegro i do wyczerpania zapasów.

Seria Huawei Y 2019 - funkcje z wyższej półki w atrakcyjnych cenach

Smartfon Huawei Y7 2019 wyposażony został w duży wyświetlacz HD+ o rozmiarze 6,26 cala z wcięciem dla aparatu fotograficznego w kształcie kropli. Telefon wyróżnia się w tym segmencie bardzo mocną baterią o pojemności 4000 mAh oraz aparatem głównym z dwoma obiektywami. Podstawowy obiektyw o matrycy 13MP wspomagany jest przez sztuczną inteligencję, funkcję zarezerwowaną dotąd dla modeli z wyższych półek.

Huawei Y6 2019 posiada panoramiczny wyświetlacz HD+ o rozmiarze 6,09 cala z wcięciem dla aparatu fotograficznego w kształcie kropli, a tył obudowy brązowej wersji kolorystycznej został wykonany z wysokiej jakości materiału imitującego skórę. Na materiale pojawiają się też charakterystyczne szwy krawieckie, podkreślające wysoką jakość wykonania urządzenia.

Niemal bezramkowy wyświetlacz to najważniejszy atut modelu Huawei Y5 2019 w porównaniu z konkurencją na tej samej półce cenowej. Rozmiar ekranu to 5,71” w formacie 19:9 – więcej niż w zeszłorocznym modelu Huawei Y5 2018 (z ekranem o rozmiarze 5,45”). Telefon jest wyposażony w nowoczesne rozwiązanie typu DewdropDisplay – wycięcie w kształcie kropli, co dodatkowo powiększa powierzchnię użytkową ekranu.