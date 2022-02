Ruszyła strona wsparcia dla Samsunga Galaxy A53 5G! Premiera wkrótce?

W końcu możemy mówić o pierwszych informacjach o nowych średniakach, które pochodzą bezpośrednio od Samsunga.

Od dobrych kilku tygodni coraz częściej mówi się o kolejnej generacji niezwykle popularnych smartfonów Samsunga ze średniej półki cenowej. Wszystkie dotychczasowe informacje o Samsungu Galaxy A53 5G zbieramy dla was w tym artykule.

Dotychczas były to jednak przecieki, plotki, informacje z baz danych urzędów certyfikujących urządzenia mobilne oraz wykresy z wynikami pierwszych testów. Wszystkie one składają się oczywiście w jedną całość i tworzą nam niemal kompletny obraz tego, jak najnowszy smartfon Samsunga będzie się prezentował. Żadna z nich nie pochodziła jednak bezpośrednio i oficjalnie od producenta. Aż do teraz.

Najnowsze informacje przekazali dziennikarze portalu 91mobiles.com. Okazuje się bowiem, że producent uruchomił właśnie strony wsparcia technicznego dla dwóch nowych smartfonów. Choć na stronach nie znajduje się oficjalna nazwa żadnego ze smartfonów, to pojawiły się numery seryjne urządzeń: SM-A336E/DS oraz SM-A536E/DS, które oznaczają odpowiednio modele Galaxy A33 5G oraz Galaxy A53 5G. Dodatkowo kolejny ze średniaków, czyli model Galaxy A73 5G uzyskał kolejny certyfikat, tym razem indyjskiego urzędu BIS.

Co może to oznaczać? Chyba tylko i wyłącznie to, że od premiery trzech nowych urządzeń koreańskiego producenta dzieli nas coraz mniej czasu. Wedle naszych szacunków przynajmniej jedno z nich - model Galaxy A53 5G - powinno zadebiutować na początku marca. Urządzenie ma kosztować 450 euro, czyli nieco ponad 2000 złotych. Spodziewamy się jednak, że wszystkie trzy smartfony pojawią się na rynku w tym samym czasie.

Samsung Galaxy A53 5G posiadał będzie procesor Exynos 1200, 6/8 GB pamięci operacyjnej, od 128 GB wbudowanej pamięci masowej i slot na kartę microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Znajdziemy tam także baterię o pojemności 5000 mAh o maksymalnym ładowaniu 25 W i taką ładowarkę w pudełku. Kontrolę nad pracą całości sprawować ma Android 12 z nakładką producenta OneUI.

Wyświetlacz to 120 Hz panel Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością 2400x1080 pikseli. W nim umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych. W wycięciu w ekranie umieszczona zostanie 32 MP kamera selfie. Z tyłu znajdziemy zestaw czterech aparatów: 64 MP obiektyw główny, 12 MP ultraszerokokątny oraz dwie 5 MP jednostki, którymi najprawdopodobniej będą obiektyw makro i czujnik głębi.