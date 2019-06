Ruszyła zamknięta beta GOG GALAXY 2.0

Właśnie wystartowała zamknięta beta GOG GALAXY 2.0 - nadal możesz zapisać się do testów. A czy warto? Dowiedz się, co możesz zyskać!

Spis treści

GOG GALAXY 2.0 to aplikacja zaprojektowana z myślą o wszystkich graczach, która pozwala na połączenie bibliotek gier z różnych platform (PC i konsole) oraz list znajomych w jednym miejscu. Ogłoszone w zeszłym miesiącu GOG GALAXY 2.0 startuje dziś z zamkniętymi testami beta, dziś również dostęp do aplikacji dostaną pierwsi użytkownicy. Zaproszenia do udziału w zamkniętej becie będą rozsyłane w kolejności zgłoszeń do testów. Osoby, które otrzymają zaproszenie do bety, będą miały okazję przetestować najważniejsze funkcje aplikacji — przyłączanie platform, instalację i uruchamianie gier PC, organizowanie biblioteki gier i podgląd aktywności znajomych.

Co przyniesie zamknięta beta GOG GALAXY 2.0?

Twoje gry

Dodaj swoje gry z różnych platform, w tym również konsol, i stwórz z nich jedną kolekcję.

Instaluj i uruchamiaj dowolne gry na PC, niezależnie od platformy.

Śledź wszystkie swoje gry, osiągnięcia i czas rozgrywki.

Twórz własne widoki biblioteki, filtrując, sortując, oznaczając i dodając własne elementy graficzne, takie jak tapety i okładki gier.

Twoi znajomi

Śledź osiągnięcia znajomych z innych platform, czas rozgrywki i tytuły, w które ostatnio grali.

Przekonaj się, kto z twoich znajomych ma w sobie duszę kolekcjonera, kto ceni sobie rywalizację, a kto nie liczy czasu w grze i lubi się porozglądać.

Twoja prywatność

Nigdy nie będziemy dzielić się twoimi danymi osobowymi z osobami trzecimi.

Nie śledzimy danych z twojego komputera.

Jednym kliknięciem możesz usunąć dane dotyczące gier i znajomych z naszych serwerów.

Więcej

Twórz kolejne integracje z innymi platformami, które możesz rozwijać wspólnie ze społecznością graczy z całego świata w ramach open-source.

Wszystkie modyfikacje i zmiany twojej biblioteki są zapisywane w chmurze i synchronizowane na wszystkich twoich urządzeniach połączonych z GOG GALAXY 2.0.

Zapisz dowolny spersonalizowany widok swojej biblioteki, listę ulubionych gier lub listę znajomych, by mieć do nich natychmiastowy dostęp.

Twój klient GOG

Wygodne, proste uruchamianie i aktualizacja twoich gier z GOG.COM.

Korzystaj z opcji zapisu w chmurze, nakładki klienta, trybu wieloosobowego oraz systemu doboru graczy i przywracania poprzedniej wersji gry.

Instalacja klienta nie jest wymagana do korzystania z gier z GOG.COM w wersji bez DRM.

Udostępniona dziś w zamkniętych testach beta wersja GOG GALAXY 2.0 jest nadal w fazie produkcji i nie wszystkie jej funkcje są jeszcze dostępne. W obecnej wersji aplikacji jest również kilka błędów, nad których poprawkami pracujemy. Podczas trwania testów beta mogą zostać dodane nowe funkcje. Producent zachęca wszystkich uczestników testów do dzielenia się swoimi wrażeniami z testów GOG GALAXY 2.0 na forum i kanałach społecznościowych GOG.

GOG GALAXY 2.0 jest dostępne na systemy Windows i Mac. Aby wziąć udział w testach, musisz mieć konto GOG.