W piątek 23 października 2020 ruszają dostawy iPhone'a 12, iPhone'a 12 Pro oraz iPad'a Pro 4 generacji. Oznacza to zakończenie przedsprzedaży i pojawienie się smartfonów na półkach sklepowych oraz u operatorów.

Od dziś w większości sklepów z certyfikatem Apple Premium Reseller możemy zobaczyć iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro na własne oczy.

Użytkownicy Instagrama z całego świata chwalą się już swoimi egzemplarzami. Jak wygląda odbiór w nowym - pandemicznym środowisku?

W krajach, gdzie Apple posiada własne sklepy Apple Store zmieniły się zasady sprzedaży. Firma przygotowała specjalne kolejki, które z zachowaniem wszelkich zaleceń służb sanitarnych mają pozwolić na odbiór smartfonów bez kinecznośjci kontaktu z osobami postronnymi.

Osoby, które zamówiły iPhone 12 z odbiorem osobistym otrzymały już status gotowe do odbioru. W przypadku zamówień z dostawą do domu widnieje status wydano do doręczenia.

W Polsce pierwsze egzemplarze trafią do użytkowników po godzinie 8:00. W naszym kraju brakuje oficjalnych sklepów Apple Store, więc odbiór może się nieco wydłużyć. Inaczej wyglądać będzie także procedura odbioru. W przypadku zmówień z dostawą kurierzy już wczoraj otrzymali przesyłki ze smartfonami iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. Smartfony są już także na magazynach sklepów detalicznych.

Coronavirus not stopping queue at Sydney Apple Store for iPhone 12. First guy in line has been here since 1130 last night pic.twitter.com/pIZGvdwPVp