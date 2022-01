Rynek PC w najlepszej formie od dekady. Kto na nim rządzi?

Jeszcze kilka lat temu wieszczono koniec PC. Nie było co prawda ku temu żadnych przesłanek, ale wielu ludzi uwierzyło. Jak się okazuje - niesłusznie.

IDC opublikowało prognozy sprzedażowe PC na bieżący rok, a zarazem podało raport za ostatni kwartał 2021. Jak się okazuje, pandemia pomogła w rozwoju rynku, jednak po jej osłabieniu sprzedaż wcale nie wyhamowała. Ostatnie trzy miesiące 2021 to 92,7 mln sprzedanych urządzeń, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do analogicznego kwartału 2020 roku. Za cały rok 2021 sprzedano 348,8 mln urządzeń PC, co jest wzrostem o 14,8% w stosunku do roku wcześniejszego. Jest to zarazem najwyższy wynik sprzedaży od roku 2021. Mógł być większy, jednak na przeszkodzie stanęły przerwane na skutek COVID-19 łańcuchy produkcji i dostaw.

Jak podaje wielu producentów, klienci muszą czekać na zamówione komputery, ponieważ tempo produkcji - z braku podzespołów - mocno spadło. Sytuacja ma zmienić się na lepsze w pierwszej połowie 2022 roku. A zamówienia wciąż stoją na wysokim poziomie. Przypomnę: rynek PC to desktopy, laptopy, notebooki i stacje robocze. Tablet i urządzenia konwertowalne typu 2 w 1 nie są do niego wliczane, dlatego do statystyk nie trafiła rodzina Surface.

A na rynku rządzą dwie marki: Lenovo i HP. Ich udziały to odpowiednio 23,4 i 20,1%. Jednak każda z marek zanotowała spadek ponad 3% w stosunku do ubiegłego roku. Trzeci na liście Dell ma udział 18,6% (+8,9%), a czwarte jest Apple - 8,2%. Piąte miejsce to Asus, który zyskał najwięcej - aż 12,5%. Czwarty kwartał to udział w rynku na poziomie 6,6%. Krok za nim jest Acer z wynikiem 5,5%.

Źródło: MS Power User