Rynek PC zmniejszył sie o 8%

Efekty koronawirusa widać wszędzie - także w sprzedaży komputerów. Które marki odczuły najmocniej efekty pandemii Covid-19?

Wielu pracowników przeniosło się z biur do domu, gdzie wykonują pracę zdalną lub prowadzą w ten sposób szkolenia, spotkania i lekcje, co jednak nie przełożyło się na ilość nowych PC-tów sprzedanych na świecie. Tym bardziej, że producenci komputerów borykają się z problemem przerwanych łańcuchów dostaw. Dlatego rynek PC zmniejszył się w pierwszym kwartale 2020 roku o 8%, co jest najgorszym wynikiem od 2016 - wówczas spadek wynosił aż 12%, co spowodowało wieszczenie końca rynku PC. Ale skoro podczas pandemii zmniejszył się mniej, niż w normalnej sytuacji, nie jest z nim źle. Niektóre firmy kupują komputery i laptopy dla swoich pracowników, wielu rodziców nabyło też sprzęty w celu zdalnej edukacji dzieci.

Jak wynika z analizy firmy Canalys, rynek PC wystartował z "przytupem" - Intel zaprezentował nowe procesory, które miały zasilić nowe komputery. Jednak zamknięcie fabryk w Chinach (powód to oczywiście koronawirus) spowodowało, że ich produkcja stanęła i od tego momentu nastąpił przestój. W chwili obecnej na rynku rządzą Lenovo oraz HP, mające odpowiednio 23,9 i 21,8% udziału. Trzecie miejsce zajmuje Dell - 19,6%, znacznie wyprzedzając Apple, które pod koniec I kwartału 2020 roku miało 6% i nieznacznie wysuwa się przed Acer (5,8%). Co ciekawe, w omawianym okresie Dell zanotował nieznany wzrost (1,1%), podczas gdy Apple spadek sprzedaży aż o 21%, a HP - o 13,8%.

A my do desktopa - zarówno nowego, jak i starszego - polecamy monitor iiyama ProLite B2483HSU-B5/W5

Źródło: TechCrunch

Aktualne ceny w sklepach iiyama ProLite B2483HSU-W5 649 zł