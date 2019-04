Rynek Smart Home eksploduje – w 2019 roku na rynek trafi ponad 800 mln urządzeń

Według najnowszych szacunków IDC, światowy rynek systemów do inteligentnych domów w porównaniu do poprzedniego roku wzrośnie o 26,9% w 2019 r.. Tym samym do konsumentów trafi ponad 832 mln sztuk asortymentu z segmentu smart home.

Rok 2018 był czasem zdominowanym przez tanie, inteligentne głośniki produkcji Amazon i Google. Łatwo podbiły one rynek urządzeń dla inteligentnych domów i dzięki temu wielu użytkowników skutecznie przekonało się do nowej technologii. Jitesh Ubrani ,research manager IDC, prognozuje, że "rok 2019 położy mocniejszy akcent na budowanie lepszych doświadczeń związanych z łączeniem różnych urządzeń w celu stworzenia bardziej spójnego doświadczenia.”

“Nowy raport IDC wycenia segment Smart Home na miliardy dolarów. A przecież to zaledwie początek. Według prognoz do 2023 roku rynek inteligentnej automatyki domowej osiągnie wielkość prawie 1,6 mld urządzeń.” – analizuje Marcin Kotarski, Product Manager z Rettig Heating, największego na świecie producenta emiterów ciepła oraz dodaje: - „Te rozwiązania krok po kroku zmieniają na lepsze sposób, w jaki ludzie żyją. Na przykład możemy włączyć klimatyzację w domu przed wejściem do środka bądź uruchomić zraszacze w upalny dzień, będąc jeszcze w pracy. Automatyka domowa może naprawdę zrobić więcej i uprościć nasze życie. Nic dziwnego, że stała się przyszłością.”.

Chociaż rynek inteligentnych domów będzie zdominowany przez gigantów Doliny Krzemowej - Amazon i Google, oczekuje się, że na znaczeniu zyska trzeci z Wielkiej Trójcy potentatów IT - Apple. Niesłabnąca popularność urządzeń wyposażonych w systemy iOS (iPhone) i MacOS (komputery stacjonarne i przenośne) pomoże firmie w rynkowej ekspansji. Równocześnie faktem jest, że marka Apple intensywnie wprowadza kolejne usługi do swojego portfolio, zmieniając strategię produktową, która dotychczas była skoncentrowana na produkcji i dystrybucji urządzeń, obecnie zmierza w kierunku wdrażania kolejnych usług.

Poza złotym dzieckiem amerykańskiej gospodarki, które zadomowiło się w Cupertino, kolejną firmą, która mocno zyska w najbliższym czasie jest koreański Samsung. Głównie za sprawą bardzo szerokiego asortymentu oraz inwestycji w zaplecze programowe, systemy Bixby i Tizen, które zaprzęgnięte są do obsługi wielu urządzeń z przedrostkiem “smart” - zegarki, bransoletki, a także lodówki czy telewizory. Inteligentne, sprzężone ze sobą technologie, rozwijają się w imponującym tempie, dzięki efektowi synergii – jedna innowacja wspomaga drugą i razem sprawiają, że chociaż z podstaw matematyki doskonale wiadomo, że 1 + 1 = 2, to w tym określonym przypadku 1 + 1 = 3. Jak to możliwe?

„Jest to oczywiście daleko idące uproszczenie, ale smart home nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie rozbudowanego AI, które z kolei opracowano poprzez wykorzystanie technologii uczenia maszynowego, ukierunkowanego na pracę na środowisku wielkich zbiorów danych. Według Microsoftu do 2020 roku będzie już 30 miliardów podłączonych urządzeń, a inteligentny dom będzie generował 50 GB danych każdego dnia.”- analizuje Marcin Kotarski z Rettig Heating i dodaje: - „Te innowacje są jak cyfrowe suplementy, które są niezbędne do rozwoju całego rynku inteligentnych rozwiązań dla domu. Bez nich i wiedzy jak je ze sobą połączyć żadna firma nie odniesie sukcesu.”

Ankieta, zrealizowana przez TraQline pod koniec ubiegłego roku, miała za zadanie zweryfikować, jak duże jest zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu Smart Home i jakie są odczucia konsumentów, odbiorców tej technologii. Najważniejszy wnioskiem płynącym z badania było to, że 40% konsumentów używa swoich smart urządzeń dla domu minimum dwa razy dziennie. Ta częstotliwość może dowodzić, że wspomniane rozwiązania są nie tylko praktyczne i przydatne, ale również lubiane przez użytkowników. A co wpływa na decyzję o zakupie? Według ankietowanych na pierwszym miejscu jest cena (68%), ale nie tylko ona jest ważna. Na kolejnej pozycji plasuje się łatwość użycia, czyli intuicyjność (50%), a tuż za nią kwestie bezpieczeństwa (37%). Co ciekawe osoby, które posiadają smart home, chcą poszerzać system o kolejne funkcje i elementy. Takie deklaracje składa aż 61% zapytanych. Argumenty? Oferowane możliwości i wygoda użytkowania.

To pokazuje, że łatwo przywyknąć do korzystania z inteligentnych rozwiązań do domu. To branża niemal skazana na sukces, a w najbliższym czasie z uwagą będą przyglądać się jej specjaliści IoT z całego świata, szukając szansy na rozwój swojego biznesu.