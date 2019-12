Rynek gier ma się świetnie - gaming mobilny rządzi

194 miliardy - tyle razy były (jak dotąd) pobierane aplikacje mobilne w 2019 roku. Gry na smartfony wyprzedziły konsolowe i PC.

Niedawno pokazywałem cztery najpopularniejsze aplikacje mobilne dekady - według raportu sporządzonego przez App Annie. Teraz czas na kolejny raport, tym razem sporządzony przez GamesIndustry.biz. Podaje on, że jak dotąd w 2019 roku aplikacje mobilne pobierano 194 miliardy razy, a użytkownicy wydali na nie ponad 100 miliardów dolarów - jest to wzrost o 15% w stosunku do roku ubiegłego. W sklepach App Store oraz Google Play znajduje się obecnie 120 miliardów aplikacji, czyli o 5% więcej, niż pod koniec 2018 roku - ale nie zapominajmy, że praktycznie nikt nie nie ma danych ze sklepów "firm trzecich", czyli głównie chińskich oraz rosyjskich, dlatego ta ilość jest z pewnością większa.

Raport skupia się przede wszystkim na grach - podając, że gaming mobilny zanotował wzrost 9,7%, a wartość rynku gier mobilnych to 68,2 miliardy dolarów. A ogólnie cały rynek gier - na wszystkie platformy - wynosi 148,8 miliardów dolarów. Jak łatwo zauważyć - mobilny gaming rządzi, mając z niego 46%. Gry na konsole to 30% udziału w rynku (wartość - 45,3 mld USD), a PC znajduje na miejscu trzecim z 24% (wartość - 35,3 mld). Warto odnotować, że w przyszłym roku położony zostanie duży nacisk na granie chmurowe - Stadia to tylko początek. Facebook ma zamiar mocniej odcisnąć się w tym sektorze - w zeszłym tygodniu wykupił startup PlayGiga, który pracuje nad technologią streamingu gier przy wykorzystaniu 5G - a i inne duże marki planują pójście w tym kierunku.

