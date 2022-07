Rynek kart graficznych po pandemii - czy potrzebujemy nowych kart graficznych?

Na wstępie do tego materiału zaznaczę, że nie jest to poradnik. Nie padnie tu odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać, czy musimy wymienić kartę graficzną. Do napisania tego tekstu skłoniły mnie wewnętrzne refleksje, dotyczące nadchodzącej premiery nowych kart graficznych. Czy w obecnej sytuacji są one nam w ogóle potrzebne?

Jestem entuzjastą nowych technologii, przez znajomych często nazywany z tego powodu maniakiem. Od kiedy zacząłem pracować, sporą część swoich oszczędności przeznaczam na aktualizację swojego komputera, czy na zakup kolejnego elektronicznego gadżetu. Jak to mówią - każdy ma inne priorytety. I mimo że już od dawna nie biorę udziału w zawodach na podkręcanie komputera, to chęć posiadania najszybszego modelu wciąż pozostała. Nadal po zakupie nowego komponentu godzinami grzebię w ustawieniach BIOS-u czy systemie, chcąc “wycisnąć” jak najlepszy wynik w benchmarku. Już nie dla rywalizacji krajowej czy światowej, tylko dla siebie.

Zawody ASUS OPEN OVERCLOCKING CUP 2013 to jedno z najprzyjemniejszych wspomnień, z czasów gdy zajmowałem się podkręcaniem

Ostatnio jednak zauważyłem zmianę w swoim podejściu. Zamiast jak zwykle z roku na rok wymieniać kluczowe podzespoły, obecnie posiadam komputer już ponad 4 lata. Celowo pominąłem również pierwsze RTX, pozostając przy GTX 1080 Ti. Ray Tracing mnie niezbyt interesował, a wzrost poziomu wydajności w stosunku do ceny mnie nie zadowalał. Pewnie, gdyby nie okazyjna cena za RTX 3080 zaraz po premierze, pewnie do tej pory korzystałbym z leciwego już Pascala albo całkowicie przesiadł się na konsolę. Zresztą konsole towarzyszą mi od lat, właśnie za sprawą podkręcania. Aby móc wieczorami pograć ze znajomymi czy z partnerką, siedząc na kanapie, to właśnie Xbox, a później PlayStation przez lata wypełniały lukę, gdy komputer był w częściach, zaizolowany do zawodów czy po prostu na serwisie.

Zbliżająca się premiera nowych kart graficznych uświadomiła mi również, jak szybko minęły ostatnie dwa lata oraz podsunęła mi pytanie - czy jest ona w ogóle potrzebna?

Sytuacja na rynku i nadchodzące premiery

Główni producenci układów graficznych przeważnie przyjmują dwuletni cykl wydawniczy. Ostatnia premiera - zarówno dla AMD jak i dla NVIDII - odbyła się pod koniec 2020 roku. Więc jak łatwo sobie policzyć, już w tym roku doczekamy się nowych kart od obu tych producentów. Jednak ostatni okres nie był wcale łatwy dla graczy. Pandemia koronawirusa spowodowała światowe problemy z dostępnością półprzewodników. Jakby tego było mało, w tym samym okresie kryptowaluty osiągnęły szczyt, notując najwyższe ceny w historii.

Powyższe problemy spowodowały, że karty graficzne niemal zniknęły z sklepów. Sporadycznie, gdy pojawił się pojedynczy model, był sprzedawany w sporo zawyżonej cenie. W chwili obecnej, prawie dwa lata po premierze kart serii GeForce RTX 3000 i Radeonów RX 6000, te wciąż nie są dostępne w sugerowanej cenie detalicznej. I choć w innych krajach sytuacja powoli wraca do normy, nie możemy tego powiedzieć o naszym rynku. Z racji, że codziennie przygotowuję dla was zestawienie najtańszych RTX, na bieżąco śledzę ceny w sklepach. Według naszych danych dalej średnio płacimy ponad 30% więcej niż wynosiłaby sugerowana cena detaliczna.

Dane z rynku niemieckiego udostępniane przez serwis 3dcenter.org pokazują, że u naszego sąsiada sytuacja już prawie wróciła do normy

Przyczyn tego stanu może być kilka. Przede wszystkim szalejąca inflacja, która powoduje znaczące podwyżki wszystkich towarów i usług. Dodatkowo przez problemy za naszą wschodnią granicą i trwająca wojną nastąpiło spore osłabienie naszej waluty. Musimy pamiętać, że większość cen produktów trafiających do naszego kraju nie jest ustalana lokalnie, a po prostu konwertowana według kursu euro bądź dolara.

Kwestię wysokich cen omówimy sobie jeszcze trochę później, ale już warto zaznaczyć, że jest to główny czynnik hamujący rynek. Spójrzmy dla przykładu na statystyki udostępnione przez platformę Steam za maj 2022 roku. Pierwsze 10 miejsc najpopularniejszych kart graficznych zajmują modele od NVIDII. Stanowi to aż 40% wszystkich użytkowników. Jednak w większości są to modele starszej generacji i tylko RTX 3060 udało się przebić do czołówki. O dziwo - układ ten jest popularniejszy w wersji mobilnej niż przeznaczonej do komputerów stacjonarnych. Dobrze to obrazuje ostatnie lata, gdzie taniej i łatwiej było kupić nowego laptopa niż złożyć klasycznego PC. Dużo gorzej wygląda sytuacja dla AMD. Pierwszy układ czerwonych, który pojawia się w zestawieniu, to leciwy już RX580 na 16. miejscu.

Mimo swoich lat, konstrukcje takie jak GTX 1060 czy GTX 1660 do tej pory wystarczają by móc ograć najnowsze tytuły. Co prawda nie na najwyższych ustawieniach graficznych czy w rozdzielczości 4K, ale czy naprawdę robi to aż taką różnicę? Wciąż jest to dużo lepsza jakość, niż to co mogą nam zaserwować podstawowe modele Playstation 4 czy Xbox One. Dodatkowo wystarczy spojrzeć w statystykach, które gry cieszą się największą popularnością. Na pierwszych miejscach znajdziemy CS:GO, PUBG, DOTA2, APEX, GTA5 czy Lost Ark. Poza ostatnim tytułem tak naprawdę wszystkie te gry mają już po kilka lat, więc nie wymagają mocnego sprzętu, by móc się nimi cieszyć. Dodatkowo wszystkie są tytułami online nastawionymi na rywalizację bądź kooperację z innymi graczami.

Drugim powodem są wspomniane zawyżone ceny. Dotknęły one również rynek kart używanych. Nawet 3-4 letnie konstrukcje obecnie są sprzedawane drożej niż choćby dwa lata temu. Można wręcz powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata sprzedanie używanej karty graficznej w tym samym momencie się opłacało i nie opłacało. Mogliśmy na tym zyskać sporo więcej niż wcześniej, pozostając jednak bez karty, gdyż nowych w sklepach nie było. Na szczęście sytuacja powoli wraca już do normalności i nie musimy płacić za używanego GTX 1050 Ti ponad 800 zł.

Spóźniony Intel

Wszyscy liczyliśmy, że do duopolu na rynku kart graficznych dołączy Intel. Wstępne zapowiedzi nadchodzących układów Arc Alchemist były obiecujące. Niebiescy mieli skupić się na rywalizacji w najtańszym i średnim segmencie wydajności. Większa konkurencja to niższe ceny, więc każdy ich wyczekiwał, po cichu licząc, że gigant rynku mikroprocesorów już niedługo zaprezentuje swoje układy.

Wstępna prezentacja architektury nastąpiła już w sierpniu 2021 roku, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Spodziewana prezentacja na targach CES na początku roku 2022 była jednak małym rozczarowaniem. Dowiedzieliśmy się, że najpierw zadebiutują najniższe modele przeznaczone do laptopów, a na wydajniejsze jednostki mobilne oraz te dla komputerów stacjonarnych musimy jeszcze poczekać.

Na chwilę obecną otrzymaliśmy tylko Render prezentujący wygląd nowych kart od Intela

Mamy początek lipca, a karty Alchemist dla desktopów zadebiutowały do tej pory tylko w Chinach. Informacje, które ostatnio do nas docierają, nie napawają optymizmem. Według nich Intel zmaga się z wieloma problemami, a głównym mają być sterowniki. Pozostaje mieć nadzieję, że te zostaną szybko rozwiązane. Jednak nasuwa się pytanie czy nie jest już za późno?

NVIDIA i AMD już przygotowują się do prezentacji nowych kart graficznych. Jak już wspomniałem, najwydajniejszy układ Alchemist miał osiągnąć wydajność RTX 3070, ale już niedługo może się mierzyć z RTX 4070. O ile Intel nie dokona rewolucyjnych zmian i nie zapewni wysokiej wydajności w dużo niższej cenie, premiera może wcale nie być tak udana, jak można było się tego spodziewać choćby jeszcze na początku tego roku.

Wydajność, ale jakim kosztem?

Wszystkie plotki dotyczące nowych układów zarówno od AMD, jak i od NVIDIA, zapowiadają po raz kolejny wysoki wskaźnik TDP układu. Oznacza to, że nowe karty graficzne będą pobierać jeszcze więcej prądu z naszego gniazdka. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii, może okazać się, że wielu użytkowników będzie musiało się zastanowić, jak zakup GPU wpłynie na budżet nie tylko krótkofalowo, ale i w dłuższej perspektywie. Załóżmy nawet bardziej optymistyczny wariant - 300 W średniego poboru przez kartę graficzną i 550 W dla całego zestawu. Grając przez 3 godzinny dziennie dokładamy do rachunku miesięcznie 40 zł. W przypadku najwydajniejszych jednostek, które mają pobierać nawet i 500 W (cały zestaw pewnie ok 1000 W), mówimy już o kwocie 100 zł miesięcznie. Zakładam przy tych wyliczeniach także to, że średnia cena za 1 kWh nie wzrośnie powyżej 80 gr, czego - niestety - obecnie nie możemy być pewni. Nie dziwi zatem rosnąca popularność laptopów gamingowych czy konsol. Urządzenia te pozwalają cieszyć się najnowszymi grami, pobierając przy tym ułamek mocy potrzebnej do zasilania mocnego komputera.

Kolejną kwestią wartą odnotowania są ceny samych kart graficznych. Jedno, czego nauczyła nas premiera poprzedniej generacji, to nie popadanie w zbytni optymizm jeżeli chodzi o sugerowane ceny detaliczne. Śmiało mogę wysunąć tezę, że one nie obowiązują. Tutaj jednak musimy ograniczyć, kto o tej cenie wspomina. Inaczej musimy traktować deklaracje od strony AMD czy NVIDII, a producentów pokroju Asusa, MSI, Zotaca, Gigabyte czy Palita. Ci pierwsi odpowiadają przecież tylko za rdzeń, więc mogą nie wiedzieć, ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie karty. Zresztą sama NVIDIA mówi o “cenie od”, a chwilę po tym prezentuje jednostki Founder Edition, które mają być produktem premium, więc też nie będą w tym najniższym pułapie cenowym.

Jednak nawet deklaracja ze strony producenta dalej nic nie znaczy. O cenie decyduje dostępność i konkurencyjność. Osobom liczącym na to, że nowe karty będą sprzedawane w takiej samej cenie jak obecnie, radzę ostudzenie optymizmu. Ostatnie dwa lata udowodniły producentom sprzętu, że wielu z nas jest w stanie zapłacić sporo więcej, by tylko móc zainstalować nowe GPU w obudowie. Nie ma co liczyć, że firmy ograniczą swoje zyski z dobroci serca. Dotyczy to zarówno producentów, jak i sklepów, które znajdą się po raz kolejny w trudnej sytuacji. Jak szybko nie wyprzedają zapasów obecnej generacji, to po premierze nowych jednostek ich pozbycie się może być utrudnione. Pamiętajmy, że każdy sprzedawca również kupuje GPU po zawyżonej cenie od dystrybutora czy z hurtowni. Więc margines, na jaki może pozwolić sobie przy obniżeniu ceny, często nie jest tak duży, jak się nam wydaje.

Nowe karty graficzne? Ale po co?

Nadal dużo czasu poświęcam na puszczanie benchmarków, ale nie oznacza to, że nie lubię spędzać wolnej chwili również w jakiejś grze. Jednak ostatnio zamiast w nowości wolę uruchomić wieczorem DayZ, pograć z znajomymi w World of Tanks czy World of Warcraft. Widać podobną tendencję, jak podczas przeglądania statystyk Steamowych. Tytuły multiplayer zdominowały rynek. Co by nie mówić, nie są to za bardzo wymagające gry. Jak już wspomniałem, dużą radość daje mi również wyciskanie pełni mocy z karty graficznej, aby tylko zobaczyć ciut wyższy wynik w 3DMarku bądź innym benchmarku, co przez lata motywowało do zmiany sprzętu.

czasem zmiana jednego parametru powoduje poprawę wyniku o kilka punktów

Wiemy już, że nowe karty będą wydajniejsze od obecnie dostępnych i prawdopodobnie sporo droższe. Zastanówmy się jednak przez chwilę, po co nam ogólnie nowe GPU? Tutaj zastosowań może być wiele - od gier aż do pracy. W tym drugim wariancie zakup jest jak najbardziej wytłumaczalny, gdyż większa wydajność skraca czas potrzebny na wykonanie pewnych zadań, co przekłada się na nasz większy zysk.

Jednak w przypadku gier sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na własnym przykładzie mogę policzyć na palcach jednej ręki, ile z nowych tytułów przez ostanie lata zatrzymały mnie na tak długo, że byłem w stanie ukończyć główny wątek fabularny. Spora ich część jest również dostępna na konsolach, które - co by nie mówić - często są dużo wygodniejszym i tańszym sposobem do spędzenia wieczoru. Może to już kwestia wieku, ale dziś zamiast dogrywać kolejne mecze w Call of Duty, którego przez lata byłem wielkim fanem, wolę włączyć odcinek serialu. Może po prostu zaczynam dostrzegać wtórność niektórych serii, co powoduje większe znużenie całym rynkiem.

Moim zdaniem branża gier przez ostatnie lata przeżywa kryzys jakościowy. Duża ilość tytułów AAA podczas premiery jest nie grywalna z powodu licznych błędów. Standardem stało się wypuszczanie patchy i łatanie gry nawet przez miesiące od premiery. Dziś wystarczy jedna zacięta misja czy wyłączanie się gry, aby całkowicie odłożyć ją na półkę. O dziwo - Cyberpunk 2077 był (z tego co pamiętam) jedną z nielicznych gier, które ukończyłem. Jednak to zaleta wciągającej fabuły zarówno wątku głównego jak i zadań pobocznych, które powodowały, że chciałem poznać dalszą część historii.

Cyberpunk 2077, jedna z nielicznych gier, która mimo swoich błędów, mnie nie odstraszyła i byłem w stanie ją ukończyć

Na moje szczęście dysponowałem na tyle mocnym komputerem, że byłem w stanie cieszyć się płynną rozgrywką i nie musiałem ogrywać CP2077 na konsoli. Początkowo uruchomiłem dzieło CD projekt na GTX 1080 Ti, co pozwoliło cieszyć się średnim poziomem detali w rozdzielczości 4K. Po zmianie na RTX 3080, którego udało się zakupić okazyjnie pod koniec stycznia 2021 roku, pierwszy raz mogłem zobaczyć i przekonać się na własne oczy, jak wygląda Ray Tracing. Jednak wstępny zachwyt szybko minął i w późniejszych etapach przestałem zwracać uwagę na jakość wyświetlanego obrazu. Obecnie w większości gier zamiast włączać RT, wolę cieszyć się płynniejszym obrazem, bez konieczności sięgania po DLSS.

Przeglądając nadchodzące premiery na ten rok, trudno znaleźć grę, która spowodowałby chęć upgrade'u PC, jeśli okazałoby się, że gra nie działa na obecnie posiadanej konfiguracji. Większość produkcji to i tak tytuły multiplatformowe, które zawsze mogę sprawdzić na konsoli. Co prawda dużą rewolucję mogą przynieść gry wyprodukowane z użyciem silnika Unreal Engine 5, jednak na nie jeszcze trochę poczekamy. Dodatkowo nie jest powiedziane, że nowe karty graficzne, debiutujące w tym roku, będą w stanie poradzić sobie z jakością oferowaną przez rozwiązanie Epic Games. Mimo że demo technologiczne zostało w zaprezentowane już 2020 roku, do twórców narzędzia zostały dostarczone dużo później - co potwierdza poniekąd doniesienia o wysokich wymaganiach UE5.

Premiera i tak musi się odbyć

Wielu z nas wolałaby pewnie w obecnej sytuacji, by rynek kart graficznych wrócił do normalności. Zamiast nowych kart graficznych - powrót cen sprzed pandemii. Niestety, to nie nastąpi. Musimy sobie zdać sprawę, że zarówno NVIDIA jak i AMD na opracowanie nowych układów graficznych przeznacza rocznie miliony, jeśli nie miliardy dolarów. Przeważnie rozwijanych jest równocześnie nawet kilka generacji. To, że w tym roku zobaczymy jednostki Ada Lovelace czy RDNA 3, nie znaczy, że w laboratoriach nie są już dostępne prototyp ich następców. Chcąc zapewnić możliwość finansowania kolejnych badań i rozwoju, producenci są poniekąd zmuszeni do wypuszczania cyklicznie nowych serii. Wstrzymanie premiery obecnie i pozostanie przy sprzedaży aktualnych modeli, nie tylko nie przyniesie zysku, ale spowoduje straty.

W internecie już możemy znaleźne pełne schematy rdzeni nadchodzących GPU

Po pierwsze - nie ma pewności, że konkurencja zachowa się tak samo. Dodatkowo musimy pamiętać, że obaj producenci zlecają produkcję swoich układów w zewnętrznych fabrykach. Wymaga to podpisania wieloletnich kontraktów, które pozwolą zachować ciągłość dostaw.

Nie zapominajmy również o prestiżu. Mimo, że najwydajniejsze układy wcale nie są najczęściej kupowane, to tytuł najwydajniejszej karty do gier jest dobrym zabiegiem marketingowym. Można też odnieść wrażenie, że AMD, które przez ostatnie lata starało się wprowadzać jednostki zapewniające dobrą wydajność w niskiej cenie, zmieniło swoje podejście i w przypadku RX 7000 nawiąże realną rywalizację z jednostkami NVIDII, na każdym polu.

Podsumowanie

Wspomniane w tym artykule problemy, jak dostępność i ceny kart oraz ilość i jakość gier, to dobre powody, dla których warto wstrzymać się z zakupem sprzętu. Czy naprawdę zrobi nam różnice, czy w grze osiągniemy 250 zamiast 100 klatek na sekundę? Gry na konsolach chodzą często nawet w 30 FPS i większości graczy to nie przeszkadza. Liczy się radość czerpana z przeżywanych przygód, podobnie jak doświadczamy tego, czytając dobrą książkę.

Czy zatem potrzebujemy nowych kart graficznych? Odpowiem tak: daje to kolejną okazję na normalizację rynku czy na jego zmianę. Być może twórcy zaczną projektować bardziej dopracowane tytuły - i pod względem fabularnym i graficznym. Choć trzeba mieć świadomość, że sytuacja sprzed pandemii już nie wróci. A ostatnie czego chcemy, to aby granie na PC w najnowsze tytuły stało się bardzo drogim i ekstrawaganckim hobby. Taka sytuacja jeszcze bardziej mogłaby zaszkodzić nam wszystkim.

Czy jednak sam posłucham swojego głosu rozsądku? Pewnie nie. Już na premierę - albo zaraz po niej, jak tylko zobaczę wyniki w 3DMarku - będę się starał zakupić kartę do swojego prywatnego komputera. Wszystko po to, aby móc przez kolejne tygodnie wieczorami sprawdzać, jak mocno uda mi się ją podkręcić i o ile poprawić wcześniejszy wynik. Każdy powinien mieć przecież jakieś hobby, które go napędza do dalszego działania.